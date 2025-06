Genova Beach Soccer, presentata la squadra per la stagione 2025

Genova. Al Genova Beach Stadium di via delle Campanule si è tenuta la presentazione ufficiale delle prime squadre maschili e femminili del Genova Beach Soccer, impegnate nei campionati di Serie A anche per la stagione 2025.

Reduce dall’eccezionale tappa di Terracina (conclusa con quattro vittorie su quattro per la formazione maschile e la qualificazione alle finali scudetto per quella femminile) il club ha svelato tecnici, atleti, soci e sponsor, ma anche ambizioni, sogni e obiettivi per il futuro. L’evento ha visto la partecipazione delle istituzioni politiche e sportive del territorio, tra cui il presidente della FIGC Liguria Giulio Ivaldi e la consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi.

“Il nostro è un progetto a lungo termine – spiega il presidente Paolo Covotta – nato quando ancora ci allenavamo a Busalla, in un periodo in cui la squadra aveva poca visibilità ed eravamo praticamente sconosciuti. Oggi le cose stanno cambiando: possiamo contare su uno dei migliori allenatori al mondo, su atleti e atlete provenienti da diversi Paesi e i primi risultati sportivi iniziano a darci ragione. Il nostro obiettivo è far diventare il Genova Beach Soccer un punto di riferimento per tutto il territorio ligure e, presto, anche un’eccellenza a livello nazionale in questa disciplina.”

Tra le principali novità nella rosa a disposizione di mister Llorenç Gomez, pallone d’Oro di beach soccer nel 2018, spicca l’arrivo di tre giocatori della nazionale danese: Alex Damm, Carl Wegeberg e Gustav Madsen, già protagonisti nella tappa di Terracina e pronti a calcare la sabbia di San Benedetto del Tronto nel prossimo turno di Coppa Italia, giovedì contro Napoli. A rinforzare ulteriormente il gruppo anche gli spagnoli Biel Rius e Cristian Rodriguez. Tra i confermati non mancano i veterani genovesi, tra cui Mattia Memoli, Nicolò Rossetti, Daniele Brema, Daniele Ventura, Mirko Grilli e i giovani Alessandro Revello, Maxim Zuppiroli, Gianluca e Mattia Marrale.

La squadra femminile, allenata anche quest’anno da Nicolò Rossetti, si arricchisce di numerose presenze internazionali. La giapponese Marin Fujisawa gia presente a Terracuna, insieme alle spagnole Carol Glez, Sara Tui e Jessi Higueiras e la brasiliana Colodetti. A Castellamare, per la prossima tappa di Coppa Italia, saranno presenti pronti a dare il proprio contributo per raggiungere traguardi ambiziosi.

Questo l’elenco completo di giocatori, tecnici e dirigenti protagonisti nella stagione 2025:

Prima squadra maschile: Davide Alesso, Alex Eugen Damm, Salvatore Frosina, Mirko Grilli, Gianluca Marrale, Mattia Marrale, Martin Massone, Gustav Madsen, Mattia Memoli, Biel Rius, Cristian Rodriguez, Nicolò Rossetti, Alessandro Revello, Andrea Speroni, Daniele Ventura, Marco Ventura, Carl Oscar Wegeberg, Maxim Zuppiroli.

Prima squadra femminile: Greta Adami, Carolina Biancato, Carmela Ciccarelli, Barbara Colodetti, Fabiana Costi, Camilla Costantini, Teresa Fracas, Marin Fujisawa, Sara Gonzalez Rodriguez, Carolina Gonzalez Portella, Azzurra Massa, Jessie Higueras Miras, Silvia Nietante, Elisabetta Pescarolo, Elena Pittaluga, Alice Sacchi, Carola Spotorno, Giulia Tortarolo, Giulia Zecchino.

Allenatori: Llorenç Gomez (maschile), Nicolò Rossetti (femminile), Luca Malinconico e Daniele Brema (collaboratori).

Dirigenti: Luca Gattiglia (consigliere), Roberto Gillo, Diego Ferri, Francesco Maisano.

Medico sociale: Luca Lavagetto.