Genoa, l’Atalanta vuole chiudere per Ahanor: in entrata si lavora per l’attacco

Genova. Il Genoa sta lavorando sul mercato per la prossima stagione e, giorno dopo giorno, si stanno verificando novità importanti sia in uscita sia in entrata.

Una trattativa che ormai è ben avviata è quella della cessione di Honest Ahanor all‘Atalanta. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle casse dei rossoblù entreranno 20 milioni di euro compresi i bonus stabiliti nell’operazione per il classe 2008.

Ottolini sta guardando al reparto offensivo per rinforzare dopo il ritorno di Andrea Pinamonti al Sassuolo per il termine del prestito. Diversi sono i profili adocchiati: Nzola, vecchio pallino dei rossoblù, Colombo, Tengsted, Pio Esposito e Giovanni Simeone. Per il “Cholito” sarebbe un ritorno dopo l’esperienza nella stagione 2016/2017.