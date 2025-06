Genoa, la nuova campagna abbonamenti è ‘Meravigliosa’: Jerry Calà è il testimonial

Genova. Il Genoa ha presentato la nuova campagna abbonamenti che ha come claim Meravigliosa. Una spiaggia con sdraio e ombrelloni rossoblù l’immagine scelta. Nel video che accompagna la campagna, la musica di Questo e Quello, due giovani genovesi che hanno partecipato a Sanremo Giovani e la partecipazione di Jerry Calà in un omaggio al cinema degli anni Ottanta. Il cruciverba che si vede nel video è a disposizione dei tifosi sulla app.

Un aumento di un euro a partita per le gradinate rispetto all’anno scorso. L’abbonamento è valido per 20 partite per Serie A Enilive e la prima di Coppa Italia Frecciarossa.

Il direttore generale Flavio Ricciardella ha presentato la nuova campagna annunciando che anche quest’anno si comincia solo con la prelazione. Solo successivamente verrà aperta l’eventuale vendita libera. Ricciardella ha anche annunciato che il merchandising è andato molto bene quest’anno, con la vendita di 30 mila magliette. Un risultato che avvicina il Genoa alle squadre europee di pari livello.

Le prelazioni sono riservate ai possessori di Abbonamento 24/25 con tessera Dna Genoa in corso di validità. Questi i tempi: conferma del posto (dal 20 giugno al 13 luglio compreso); cambio del posto settori Distinti e Tribuna (15 e 16 luglio). Le prelazioni possono essere fatte sul sito ufficiale Genoa Cfc, al Ticket Office di via al Porto Antico 4 – Genova (orario 10-19: aperto 7 giorni su 7), al Genoa Store via Vittorio Veneto 48 e a Chiavari (da lunedì a sabato: ore 10-14 e 15-19); nelle ricevitorie Vivaticket (non abilitate al cambio posto nei giorni 15 e 16 luglio). Per i diversamente abili il 17 luglio solo al Ticket Office al Porto Antico con comunicazione specifica a seguire.

Prezzi al netto delle commissioni online

Tribuna

Tribuna Inferiore Intero – 1.250,00 €

Tribuna Ridotto Under 18 – 250,00 €

Superba Intero – 2.900,00 €

Distinti

Distinti Intero Centrale – 440,00 €

Distinti Ridotto Centr. Und. 18 – 175,00 €

Distinti Intero Laterale – 390,00 €

Distinti Ridotto Lat. Und. 18 – 165,00 €

Distinti Intero Terzo Anello – 390,00 €

Distinti Ridotto Terzo Anello – 165,00 €

Distinti Over 65 3° Anello – 250,00 €

Distinti Over 75 3° Anello – 180,00 €

Gradinata Nord

Grad. Nord Intero – 290,00 €

Grad. Nord Ridotto Und. 18 – 160,00 €

Gradinata Laterale

Gradinata Laterale Intero – 245,00 €

Gradinata Laterale Under 21 – 140,00 €

Gradinata Zena

Grad. Zena Intero – 290,00 €

Formula Family* (PREZZO X Adulto) – 230,00 €

Formula Young (UNDER 14) – 75,00 €

Grad. Zena Over 65 – 190,00 €

Grad. Zena Under 21 – 160,00 €

*Formula Family Attivabile Solo Al Ticket Office

Promozione Attivabile Per Un Nucleo Familiare Di 2 Adulti E Almeno Un Under 14

Distinti Centrali

1° anello Settori: 103-104-105-106

2° anello Settori: 205-206-207-208-209-210-211

Distinti Laterali

1° anello Settori: 101-102-107-108

2° anello Settori: 201-202-203-204-212-213-214-215

RIVENDITA DEL POSTO

I titolari di abbonamento a tariffa intera possono eseguire fino a 3 cambi di titolarità nella stagione sportiva, con accesso al servizio online rivendita del posto per ogni singola partita.

I possessori di abbonamenti a tariffa Over 75 e 65, Under 21 e 18 possono finalizzare fino a 3 cambi di titolarità, a parità di condizioni tariffarie, per le partite disponibili sulla tessera/abbonamento Dna Genoa.

ABBONATI MY GENOA CON TESSERA DNA GENOA SCONTO PERMANENTE 15%

Tutti gli abbonati 25/26 iscritti a My Genoa tramite sito genoacfc.it, inserendo la propria Dna card sul proprio profilo, avranno diritto a uno sconto del 15% continuativo sugli articoli del merchandising per tutta la stagione, nei punti vendita ufficiali a eccezione del canale on-line. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o scontistiche.

Per attivare il servizio è necessario presentare il proprio QR code personale (disponibile sul profilo My Genoa) nel punto vendita, unitamente alla propria ricevuta segnaposto.

Per la registrazione e/o aggiornamento del proprio profilo su My Genoa con inserimento Dna Genoa necessario per beneficiare della promo 15%: https://genoacfc.it/registrati/

PROMO PULSEE LUCE E GAS RISERVATA AGLI ABBONATI GENOA 2025/26

A tutti gli abbonati 2025/26 iscritti a My Genoa con obbligo di registrazione identificativa della propria tessera Dna Genoa sul portale, PULSEE Luce e Gas riserva una speciale promo con sconto in bolletta, fino a 120€ in 24 mesi, mediante codice promo GENOA120 sulla base della seguente ripartizione:

Sconto di 120€ in 24 mesi per tutti i clienti che attivano una fornitura luce + gas.

Sconto di 60€ in 24 mesi per tutti i clienti che attivano una singola fornitura, luce o gas.

Per approfondire e aderire all’offerta è possibile consultare il link https://pulsee.it/promozioni/genoa-abbonamenti, selezionare l’opzione preferita ed essere supportati, se richiesto, da un consulente per finalizzare l’attivazione.

In occasione delle prelazioni per la campagna abbonamenti sarà inoltre allestito un corner Pulsee Luce e Gas al Ticket Office in via al Porto Antico 4 a Genova, nei giorni dal 20 al 22 giugno (orario continuato 10-19) e dal 23 al 30 giugno (dalle ore 14 alle 19).

Messaggio promozionale. Promo valida fino al 30.09.2025.

Lo sconto sarà fino a 120€ in 24 mesi e verrà applicato in bolletta con un importo di 2,50€ al mese per 24 mesi, su ogni punto di fornitura attivato.