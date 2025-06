Genoa, è Cornet mania: i tifosi sui social gli chiedono di restare, lui risponde e reagisce

Genova. Sono tantissimi i commenti dei tifosi del Genoa sotto il post di saluti e ringraziamenti di Maxwel Cornet. L’attaccante francese rientra al West Ham, sua società di appartenenza, dopo il prestito in rossoblù iniziato a gennaio. Nonostante un infortunio che non gli ha permesso di essere sempre a pieno regime per tutto l’arco dei sei mesi, in quelle sette apparizioni (condite da due gol e un assist) l’attaccante francese ha fatto vedere tutta la sua qualità, dimostrando quanto possa essere un giocatore determinante nello scacchiere di mister Patrick Vieira.

I tifosi, infatti, sono “intervenuti” in massa chiedendogli di restare a Genoa. Ma il fatto speciale è proprio arrivato dallo stesso Cornet, che ha reagito a diversi commenti. Ma si sono viste anche delle risposte, principalmente con i colori rossoblù.

Poi un commento isolato: “Non lo sappiamo ancora“. Bisognerà attendere nuovi sviluppi per capire se il Genoa farà un tentativo per riportarlo nuovamente sotto la Lanterna. Il popolo genoano lo gradirebbe particolarmente.