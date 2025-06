Torna GEN Festival: il 28 e 29 giugno i Giardini Luzzati diventano il cuore del fumetto a Genova

Genova. Dopo il successo della sua edizione inaugurale, “GEN – dalla parte del Fumetto” torna anche quest’anno a Genova. Il festival, interamente dedicato al mondo del fumetto contemporaneo e alle sue molteplici espressioni, si terrà sabato 28 e domenica 29 giugno 2025 nella cornice dei Giardini Luzzati, nel cuore del centro storico cittadino.

Organizzato da CDM Lab, in collaborazione con i Giardini Luzzati – Spazio Comune, con la direzione artistica di ARF! Festival e con il patrocinio di Regione Liguria, GEN si conferma come un punto di riferimento nel panorama culturale genovese; un appuntamento capace di coniugare intrattenimento, divulgazione e attenzione al valore artistico e sociale del fumetto. Un festival totalmente gratuito e accessibile, aperto alla città e ai suoi visitatori, che invita a scoprire, leggere, incontrare e riflettere attraverso il linguaggio del fumetto.

GEN non è solo un evento culturale, ma un vero e proprio spazio aperto, dove lettori, autori, illustratori e appassionati possono incontrarsi e confrontarsi. Il programma – che sarà diffuso nel dettaglio nei prossimi giorni – prevede mostre, sala talk per incontri corali con gli autori e le autrici su temi specifici, firmacopie, laboratori per bambini, workshop per aspiranti autori e autrici, momenti di live drawing e performance oltre all’ “area self” (raddoppiata rispetto all’edizione dello scorso anno), dedicata alle autoproduzioni e alla microeditoria indipendente.

Tra gli ospiti già confermati spicca Manuele Fior, illustratore e fumettista di fama internazionale, che firma anche il manifesto ufficiale dell’edizione 2025 con una tavola originale capace di evocare l’atmosfera visionaria e poetica del festival. Accanto a lui, altri importanti nomi della scena fumettistica italiana come Giada Belviso (stella della Marvel negli USA), Emanuele Virzì (disegnatore per Disney e per i libri dello youtuber Lyon), Luca Enoch (disegnatore della Bonelli), e altri disegnatori e disegnatrici che contribuiranno ad arricchire il programma, confermando la vocazione di GEN a ospitare grandi protagonisti del settore accanto a nuove voci e progetti emergenti.

A rendere ancora più speciale questa edizione, sabato 28 giugno, in chiusura della prima giornata del festival, ci sarà il concerto gratuito di Piotta, una delle voci più originali e riconoscibili del panorama musicale italiano. Un’occasione unica per coniugare musica e fumetto in una serata di festa aperta a tutta la cittadinanza.

Con GEN, Genova si conferma sempre più attenta e sensibile alla cultura visiva e alle forme narrative contemporanee. L’obiettivo è quello di costruire uno spazio di incontro, partecipazione e scoperta, dove il fumetto diventa chiave di lettura della realtà e ponte tra generazioni.

L’appuntamento è dunque per il 28 e 29 giugno ai Giardini Luzzati: due giornate all’insegna della creatività, dell’inclusione e della bellezza del racconto disegnato. L’ingresso sarà gratuito.