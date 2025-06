Gaslini, prima visita ufficiale della sindaca Salis: “Incontro all’insegna della continuità e della vicinanza”

Genova. Prima visita ufficiale della sindaca di Genova Silvia Salis all’Istituto Giannina Gaslini, dopo la sua elezione: un ritorno speciale in una realtà che conosce bene e sostiene da anni. Ad accoglierla il presidente Edoardo Garrone, il vicepresidente Luciano Grasso, il direttore generale Renato Botti e la vicepresidente della Fondazione Gerolamo Gaslini, Carla Sibilla.

Nel corso dell’incontro, la sindaca ha ribadito l’importanza del Gaslini come eccellenza della sanità pediatrica italiana, esprimendo l’intenzione di mantenere forte il legame istituzionale e personale con l’Istituto.

“La città è fiera del Gaslini, un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale e internazionale nel campo della cura, della ricerca e della formazione pediatrica. Come amministrazione, siamo al fianco dell’Istituto per valorizzarne il ruolo strategico e renderlo sempre più attrattivo per pazienti, medici e ricercatori da tutta Italia e dall’estero. Il Gaslini non è solo un ospedale, è una risorsa preziosa per Genova e per tutto il Paese, una realtà in continua evoluzione grazie a una visione lungimirante e a forti competenze a ogni livello. In un momento di profonda espansione strutturale, orientata a innalzare sempre più la qualità dell’offerta sanitaria, tutti i servizi e il numero di accessi sono stati mantenuti inalterati, un dato che testimonia l’altissimo livello di professionalità del sistema-Gaslini. Siamo e saremo sempre al fianco del Gaslini per rafforzarne il ruolo, renderlo sempre più attrattivo e visibile a livello nazionale, valorizzando un’eccellenza della nostra città in tutta Italia, costruendo insieme una sanità pubblica inclusiva e capace di guardare al futuro. Penso, tra le altre opportunità, a un campus dell’Ospedale Gaslini, che contribuisca in modo concreto allo sviluppo degli studentati e a quella visione di campus diffuso che abbiamo per la nostra città” ha dichiarato la sindaca Salis.

Un gradito ritorno per l’ospedale, che aveva nominato Silvia Salis “Gaslini Ambassador” nel 2023 (insieme a Vanni Oddera, Sabina Croce e Mattia Villardita), per l’impegno concreto, la vicinanza ai pazienti e la costante opera di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dell’ospedale pediatrico genovese.

Il presidente Garrone ha donato alla sindaca il primo prototipo del nuovo fiore del Gaslini: il ranuncolo “Giannina” in versione cartacea, creato e dipinto a mano, ispirato al vero ranuncolo PonPon “Giannina” presentato a Euroflora 2025, dove è stato doppiamente premiato, che sarà utilizzato per iniziative di fundraising a favore del Nuovo Gaslini.

“Siamo grati alla nostra sindaca e ambassador Gaslini per questa sua visita e per tutta la vicinanza e l’aiuto che ha da anni dona al nostro Istituto, siamo sicuri che continuerà a sostenere l’ospedale. Oggi le doniamo il nuovo fiore dedicato al Nuovo Gaslini, che ha avuto un grandissimo successo, abbiamo deciso di produrlo in carta e il primo prototipo realizzato da Gaslininsieme non potevamo che donarlo alla nostra sindaca” ha dichiarato Edoardo Garrone, presidente dell’istituto Giannina Gaslini e della Gaslininsieme ets.