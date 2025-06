Furto in un ristorante al Porto Antico, due denunciati

Genova. La polizia di Stato di Genova ha denunciato un 39enne e un 30enne, entrambi genovesi, per furto aggravato in concorso.

La scorsa notte gli agenti delle volanti e del Commissariato Cornigliano sono intervenuti in via del Molo, al Porto Antico, per una segnalazione di furto. Sul posto gli operatori hanno scoperto che chi aveva segnalato aveva sentito un forte rumore provenire dalla saracinesca di un ristorante già chiuso, e che alcuni istanti dopo due uomini erano scappati dal locale.

Gli agenti si sono messi alla loro ricerca consultando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che li ritraevano poco dopo, seduti su un muretto, mentre si dividevano il bottino del furto: delle monete dentro a un contenitore per le mance del ristorante.

Qualche ora dopo li hanno riconosciuti e fermati in via Prè. I due sono stati perquisiti e in tasca avevano le monete rubate. Portati sono stati entrambi denunciati.