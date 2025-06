Rubano cavi di rame nelle aree ex Ilva, bloccati con 300 kg di matasse

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 32enne della Bosnia Erzegovina per furto aggravato in concorso e denunciato una connazionale 37enne per lo stesso reato.

Nel pomeriggio di domenica, intorno alle 16.30, gli agenti dell’U.P.G.S.P. hanno ricevuto una segnalazione dalla sala operativa di un furto in atto nelle aree ex Ilva. Secondo la segnalazione l’uomo, al volante di vecchio camper, ha parcheggiato davanti alla zona Iren e ha iniziato a trascinare verso il mezzo diverse matasse di cavi elettrici aiutato dalla 37enne.

Arrivati sul posto gli agenti hanno intercettato e bloccato la strada al camper mentre cercava di fuggire percorrendo via della Superba insieme alla complice. A bordo avevano cavi elettrici in rame per un peso di circa 300 kg e un valore di 600/700 euro.

Inoltre, nel piazzale dello stabilimento, sono risultati anche ulteriori cavi corrispondenti per tipo e dimensione a quelli appena rinvenuti, tutti asportati dall’Impianto di Depurazione Area Centrale di Genova (D.A.C) e di proprietà di Iren .

Il materiale è stato sequestrato, l’uomo, è stato arrestato per il furto in attesa di convalida e anche sanzionato per aver guidato senza regolare patente, mentre la donna, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stata denunciata.