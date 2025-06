Furto in una pizzeria di Piccapietra, denunciato trentenne

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha denunciato un 30enne cittadino algerino per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La scorsa notte le volanti sono intervenute in centro perché personale della vigilanza aveva segnalato un ladro in azione in una pizzeria di via XII Ottobre.

All’arrivo l’uomo non era più all’interno, ma dalla visione delle telecamere di sorveglianza gli agenti hanno verificato che l’autore del furto, ben visibile nelle immagini, era entrato da una porta di servizio forzandola. Poi si era impossessato di 280 euro prelevandoli dalla cassa e di cinque telefoni cellulari.

Le volanti si sono messe alla ricerca dell’autore del furto, finché hanno notato il 30enne in via del Campo, perfettamente corrispondente alla descrizione. Fermato in piazzetta dei Fregoso il giovane è stato portato in questura nonostante la resistenza.