Furto nella chiesa di Santa Caterina, sfondata la porta della sagrestia e rubate le offerte

Genova. Brutta scoperta questa mattina per i parrocchiani della chiesa di Santa Caterina, in via Napoli, nel quartiere di Oregina a Genova.

Ignoti nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 giugno si sono introdotti nell’edificio forzando la porta della sagrestia, hanno spaccato l’ingresso dell’ufficio del parroco e, a colpo sicuro, si sono diretti all’armadio dove erano nascoste le offerte raccolte durante la messa della domenica.

Don Giacomo Martino, parroco della chiesa di Santa Caterina e di altre chiese della zona, non nasconde l’amarezza: “Ad avere agito deve essere stato qualcuno che sa esattamente quali siano le nostre procedure, che conosce esattamente l’ubicazione delle cose”.

Dell’accaduto è stata informata la polizia. La denuncia viene registrata in queste stesse ore. A essere trafugate, a quanto risulta, solo le offerte della giornata ma l’effrazione da parte dei ladri ha provocato danni dell’ammontare di svariate centinaia di euro.