Furti in abitazione tra Sestri Levante e l’entroterra, tre arresti

Genova. Tre cittadini albanesi tra i 30 e i 40 anni sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo di Sestri Levante per furto e tentato furto in abitazione in concorso.

I tre, lo scorso gennaio, secondo gli accertamenti hanno messo a segno almeno due colpi tra Sestri Levante e Cogorno, con modalità identiche e ruoli ben definiti: l’autista per fuggire immediatamente dopo il furto, il palo che osservava eventuali arrivi di pattuglie dei carabinieri, mentre un terzo complice, arrampicandosi su terrazzi e balconi, forzava le finestre ed entrava in casa.

Il valore totale della refurtiva, tra denaro, orologi, borse griffate e argenteria è di oltre 15.000 euro. I tre erano stati arrestati in flagranza di reato a Cogorno e, a seguito degli sviluppi investigativi, sono stati identificati come i colpevoli anche di un furto a Sestri Levante.

Il gip ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita a Genova, Casarza Ligure e Bari.