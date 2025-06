Funivia del Lagaccio, il Comune sul parziale via libera del Mit: “Manca il nulla osta tecnico”

Genova. “Confermiamo che il Mit, con la nota inviata al Comune in data 6 maggio nell’ambito del procedimento per il rilascio del nulla osta tecnico di competenza, ha effettivamente comunicato agli uffici la possibilità di avviare “le attività propedeutiche e le lavorazioni iniziali” per la realizzazione dell’opera. Tuttavia, fatte salve le scelte che la civica amministrazione si riserva di assumere in merito all’opera, l’effettivo avvio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto funiviario resta subordinato al completamento di procedimenti autorizzativi che risultano in corso o da attivare”. Lo afferma in una nota l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Ferrante in merito alla funivia del Lagaccio.

“Innanzitutto – specifica l’assessore Ferrante – nonostante quanto comunicato dal Mit nella nota sopra richiamata, a oggi risulta ancora in corso l’istruttoria per il rilascio del nulla osta tecnico sul progetto da parte di tale ministero, come riscontrato dal responsabile unico del progetto in data 30 maggio. L’avvio dei lavori è inoltre subordinato al completamento con esito positivo del procedimento di valutazione dell’impatto sul sito Unesco attivato dal ministero della Cultura a ottobre 2024 e attualmente in corso”.

“In secondo luogo il progetto, sviluppato a livello di definitivo, deve essere sottoposto agli enti competenti nell’ambito di una nuova conferenza dei servizi, ancora da attivare, finalizzata anche a verificare l’adempimento alle prescrizioni rilasciate nel procedimento svolto sul precedente livello progettuale, il piano di fattibilità tecnico economico finanziaria”, conclude Ferrante.

Sul tema anche oggi, a conclusione del consiglio comunale, la sindaca Silvia Salis ha confermato che la volontà dell’amministrazione è quella di fermare l’iter per la realizzazione dell’opera. Ma le puntualizzazioni di Ferrante sono tese a chiarire che a oggi lo stallo in cui si trova il progetto non è solo questione di volontà politica: ci sono tutta una serie di passaggi da completare.

Lo stop alla funivia del Lagaccio potrebbe avere conseguenze per le casse del Comune. Il progetto vede un contratto già siglato con le impresa Doppelmayr e Collini a cui andrà probabilmente riconosciuto un indennizzo che potrebbe valere anche il 10% del valore dell’appalto (40,5 milioni di euro). E per risolvere il contratto, in ogni caso, dovranno essere dimostrati motivi di interesse pubblico.

L’altro punto è critico sono i denari del finanziamento ministeriale legato al fondo complementare al Pnrr che sono stati già spesi per interventi destinati alla riqualificazione della cinta muraria cittadina ma che esulano dal progetto Funivia: il rischio è che debbano essere restituiti e sostituiti da fondi del bilancio comunale. Ma Salis è ottimista: “Io credo e auspico che possa esserci una trattativa che andrà a buon fine tra il nostro Comune e il ministero, come spesso succede nel nostro Paese”.