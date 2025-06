Anche le Frecce Tricolori per Mattarella e l’Amerigo Vespucci: i due passaggi nei cieli genovesi

Genova. Ci saranno anche le Frecce Tricolori a salutare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la nave Amerigo Vespucci martedì 10 giugno, giornata della Festa della Marina.

Le Frecce sorvoleranno la città in due momenti diversi: la Vespucci arriverà in porto poco intorno alle 7.45, e il primo passaggio dovrebbe essere intorno alle 11, quando Mattarella riceverà il cosiddetto “saluto a voce”. Un altro passaggio dovrebbe avvenire alle 12, in concomitanza con l’inno nazionale (gli orari dei due passaggi però sono ancora in attesa di conferma, ndr).

La “nave più bella del mondo” tornerà a Genova a due anni dalla partenza del suo tour mondiale, per cui era salpata proprio dal capoluogo ligure. Ad accoglierla il capo dello Stato, anche lui di ritorno a un mese e mezzo dalla visita per le celebrazioni cel 25 Aprile.

Alla cerimonia della Giornata della Marina parteciperanno anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano e il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Enrico Credendino. Presenti anche il presidente della Regione Marco Bucci, la neo sindaca di Genova Silvia Salis e la perfetta Cinzia Torraco.

Al suo arrivo, Mattarella riceverà appunto il saluto alla voce e passerà in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare. Sarà proprio durante la cerimonia che ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori e di una formazione di aerei F35B e AV8B dell’Aviazione Navale.