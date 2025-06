Genova. L’Amerigo Vespucci arriva a Genova in occasione della festa della Marina Militare Italiana. A salutarla il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’esibizione delle Frecce Tricolori.

Il passaggio delle Frecce Tricolori

Le Frecce hanno sorvolato la città per suggellare le celebrazioni: la Vespucci è arrivata in porto intorno alle 8 mentre la pattuglia acrobatica ha fatto il passaggio in occasione dell’esecuzione dell’inno nazionale alla presenza delle massime autorità, poco dopo le 11.

Un’ora dopo il sorvolo di una formazione di aerei F35B e AV8B dell’Aviazione Navale: tantissime le persone che si sono radunate nei punti panoramici della città, da Spianata Castelletto a Carignano, per osservare il passaggio, alcune deluse dal fatto che le Frecce siano passate rapidissime e una sola volta. Prima del sorvolo, inoltre, alcuni paracadutisti si sono lanciati dall’elicottero della Marina srotolando la bandiera italiana.

Il ritorno della “nave più bella del mondo”

La “nave più bella del mondo” torna a Genova a due anni dalla partenza del suo tour mondiale, per cui era salpata proprio dal capoluogo ligure. Dopo due anni di navigazione e quasi 50.000 miglia nautiche percorse (pari a oltre due volte la circonferenza terrestre), 5 continenti, 32 paesi, 53 porti di cui 20 nel mar Mediterraneo, con l’arrivo a Genova si conclude un viaggio unico, un progetto tutto italiano mai realizzato prima. Le celebrazioni si svolgeranno all’interno del Villaggio Italia più grande mai costruito.

Ad accoglierla il capo dello Stato, anche lui di ritorno a un mese e mezzo dalla visita per le celebrazioni cel 25 Aprile. Alle 11, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il saluto alla voce e ha passato in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare: Nave Trieste, Nave Vulcano, Nave San Giusto, Nave Morosini, Nave Diciotti, Nave Cavour, Nave Margottini, Nave Chioggia, Nave Tedeschi, Sommergibile Scirè.

Alla cerimonia della Giornata della Marina hanno partecipato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano e il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, l’ammiraglio Enrico Credendino. Presenti anche il presidente della Regione Marco Bucci, la neo sindaca di Genova Silvia Salis e la perfetta Cinzia Torraco.

La sindaca Salis: “Un onore iniziare con questo grande evento”

“Iniziare con con questo evento è un regalo a tutta Italia, un tour incredibile, e il Vespucci, dietro di noi, è un’ambasciata italiana galleggiante – ha detto Salis – cioè un’ambasciata italiana che ha fatto conoscere l’Italia in tutto il mondo. A chi la conosceva ha avuto modo di farla conoscere meglio, credo che sia stata un’operazione culturale molto importante. Ovviamente un grande grazie va la Marina. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della difesa Crosetto.

mi hanno augurato entrambi buon lavoro. È stato importante averli qui, iniziare in qualche modo da un primo appuntamento internazionale di così alto livello e insomma credo che il presidente abbia dimostrato di essere vicini vicino a tutte i grandi eventi che coinvolgono la cultura di questo paese e che lo proiettano anche in tutto il mondo”.

Il presidente della Regione Marco Bucci: “Realizzeremo altri progetti con la Marina”

“Quella di oggi è una bellissima festa, il cui percorso è iniziato proprio qui a Genova nel luglio 2023 quando è partito il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci. Oggi quel viaggio termina nella giornata della festa della Marina: due appuntamenti importantissimi, è un grande risultato per Genova e per la Liguria, di cui sono particolarmente contento”.

Queste le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci: “Nel prossimo futuro, come ha detto il ministro Crosetto, realizzeremo altri progetti con la Marina – ha aggiunto Bucci – Penso al Polo della subacquea della Spezia, che non riguarda solo l’ambito militare, ma ha una rilevanza assoluta in termini tecnologici e porterà ricadute economiche e occupazionali per tutta la regione, soprattutto per lo spezzino. Per quanto riguarda Genova, come sapete, ci sono investimenti che interessano l’Istituto Idrografico e per tutta la parte legata alla cyber security, perché qui arrivano le informazioni tramite i cavi sottomarini. Come ha detto l’ammiraglio Credendino, tra i compiti della Marina c’è quello di proteggere questi canali, che sono come ‘autostrade delle informazioni’ che scorrono sotto il mare e approdano a terra qui a Genova. La Liguria è strategica da questo punto di vista, ha un posizionamento sempre più importante a livello internazionale ed è su un percorso di crescita”.