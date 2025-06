Battaglia sotto la Lanterna, per il titolo italiano di Savate Pro combatte l’atleta ligure Fornaro: “Sono pronto, c’è voglia di riscatto”

Genova. L’attesa è finita, domani inizia uno degli eventi se non il più importante per lo sport da combattimento a Genova. Dopo il grande successo della scorsa edizione, riecco il format “Battaglia Sotto la Lanterna 2”, al quale parteciperanno diversi atleti della Liguria e non solo. In palio diversi titoli, come il Titolo Italiano Wako Pro categoria -69 kg maschile e -59 kg femminile dove combatterà la savonese Vincis. Oltre questi anche i titoli Italiani Savate Pro -70 kg e -65 kg.

In quest’ultima categoria combatterà l’atleta del Kombat Team Alassio Mattia Fornaro contro il francese Harrane. Un match che ha il sapore di rivalsa per lui, essendo che l’ultimo suo match fuori paese non era andato secondo i programmi. Dopo quell’incontro, tanta dedizione e lavoro duro per ritornare ancora più carico sul ring di Genova, dove nella migliore delle ipotesi alla fine potrà esserci la cintura.

“Sono pronto, abbiamo lavorato molto con il mio allenatore Alessandro De Brasi – spiega Fornaro -, incastrando lavoro e sessioni di allenamento intense, siamo sulla buona strada.C’è voglia di riscatto. A volte per motivi lavorativi e altri motivi personali sul ring si sale con la testa un po’ altrove, ma questa volta sarà battaglia”.

“Abbiamo lavorato appunto su alcuni possibili scenari del match – chiosa l’atleta del Kombat Team -, abbiamo la nostra strategia. I calci sono il mio punto forte, ma in questo occasione abbiamo lavorato anche molto sulle braccia improntandoci anche sulla pugilistica, mi sono completato a 360°”.

Un match da non perdere per Alessandro De Blasi, Head Coach della palestra alassina: “Fornaro si giocherà il titolo Italiano Savate Pro della FederKombat, il top. Siamo molto orgogliosi di essere arrivati a questo traguardo. È un atleta spettacolare, con un background vario siccome viene dal Taekwondo e dalla Kick a livelli nazionali ed internazionali essendo che ha fatto parte della nazionale italiana. Ha molta esperienza e si è saputo adattare alla SavatePro, ha un gioco di gambe incredibile, può dare tanto spettacolo”.

“Penso che su questa disciplina siamo avvantaggiati noi – termina De Blasi -, vedremo se riusciremo ad avere la meglio. Il suo avversario ha molta esperienza nella kickboxing, è un professionista navigato. È molto potente e aggressivo, sarà un match tosto. Saremo in casa, è sempre un vantaggio per cui puntiamo tanto sul calore del pubblico. Vi invito a venire a tifarci, sarà un grande spettacolo”.