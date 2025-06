Eventi e sagre, dal 3 al 6 luglio torna la Fiera di San Pietro a Pra’

Genova. Il 4-5-6 luglio, a Pra’, con eventi in Piazza Sciesa e una “anteprima” a Palmaro, si svolgerà la Fiera di San Pietro, appuntamento centrale nelle estati praine.

La Fiera è organizzata Pro Loco Pra’, Unione Operatori Economici di Pra’, Civ Pra’ Insieme, Comitato per la Valorizzazione del Ponente Pra’ con il contributo di Consorzio Pro Loco Genova, Comune di Genova, Municipio Ponente, UNPLI, Confcommercio Genova, PSA Genova Pra’, Camera di Commercio di Genova

L’edizione 2025 è particolarmente ricca di eventi: il 3 luglio, si inizia, a Palmaro, dalle 19, con una “acciugata” presso i locali del Cinema a cura del Borgo Palmaro.

Durante tutte le giornate saranno aperti stand gastronomici a contorno degli spettacoli e delle feste, venerdì e sabato dalle ore 17 e domenica da mezzogiorno

Venerdì 4 luglio in occasione dei 30 e + anni di attività il Panificio Rocco offre alla delegazione una serata con la cover band “Da Zero a Liga” che eseguiranno un concerto, che ricalca le serate di Ligabue in Orchestra all’Arena di Verona. I “Da zero a Liga” accompagnati da un quartetto d’archi di eccellenza, ripercorrono i maggiori successi di Ligabue riarrangiati in chiave orchestrale, per un connubio di rock e classica originale e coinvolgente

Sabato 5 luglio si ballano gli anni 90 con Dj Francesco e il suo spettacolo Energia 90 con ballerine e effetti pirotecnici

Domenica 6 luglio la vera e propria, tradizionale, fiera di San Pietro con 50 e più banchi di merce varia per finire, alle 23 circa, con uno spettacolo pirotecnico organizzato dal Comune di Genova