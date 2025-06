Genova. Domenica 29 giugno alla Foce torna il Fiera di San Pietro. Per tutto il giorno, dalle ore 7.00 alle ore 23.30, la zona compresa tra corso Torino, via Casaregis, via Morin, via Cecchi, via Rimassa e via Trebisonda sarà animata da circa 500 banchi, con la presenza di operatori di merci varie, alimentari e produttori provenienti da diverse parti d’Italia. alla Foce torna il tradizionale appuntamento con la. Per tutto il giorno,, la zona compresa tra corso Torino, via Casaregis, via Morin, via Cecchi, via Rimassa e via Trebisonda sarà animata da circa, con la presenza di operatori di merci varie, alimentari e produttori provenienti da diverse parti d’Italia. A conclusione delle attività fieristiche e sempre a cura del Comune di Genova, alle ore 23.00 sarà possibile assistere allo spettacolo pirotecnico realizzato a Punta Vagno, nell’area sottostante i Giardini Govi.

“La Fiera di San Pietro alla Foce è un evento che da sempre attira un gran numero di cittadine e cittadini genovesi – dichiara l’assessore comunale al Commercio Tiziana Beghin – Un’antica tradizione della nostra città che si rinnova ogni anno, alla fine di giugno, grazie a uno sforzo organizzativo non indifferente del Comune di Genova e dei tanti operatori del commercio ambulante che raggiungono la nostra città per proporre, a grandi e piccoli, una ricchissima offerta di prodotti artigianali e tipici. Invito la cittadinanza a “perdersi” tra le centinaia di bancarelle che saranno allestite nella zona, prima del gran finale a Punta Vagno con il classico spettacolo di fuochi artificiali”.

Le strade chiuse e le modifiche alla viabilità

In occasione della Fiera di San Pietro saranno adottate le seguenti modifiche alla viabilità.

Dalle ore 00.00 di domenica 29 giugno alle ore 04.00 di lunedì 30 giugno istituzione del divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti e divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli afferenti la manifestazione (limitatamente al tempo di allestimento e disallestimento), di soccorso e di emergenza, nelle seguenti vie:

Via Casaregis (tutto il tratto compreso tra corso Buenos Aires e corso Marconi)

Via Cecchi (entrambi i lati di entrambe le carreggiate nel tratto compreso tra corso Torino e via Casaregis)

Corso Torino (tratto compreso tra via Cecchi e corso Buenos Aires, esclusi i controviali di levante e di ponente e, limitatamente alla sola sosta, la carreggiata ponente nel tratto fra via Ruspoli e via Cecchi fronte civici 121R-131R);

Via Ruspoli ambo i lati (tratto compreso tra via Casaregis e corso Torino);

Via Rimassa (carreggiata lato levante, tratto compreso tra via Morin e via Cecchi)

Via San Pietro della Foce

Via Morin ambo i lati (tratto compreso tra via Rimassa e via Casaregis, ad eccezione del tratto tra via Rimassa e via Cravero, dove sarà consentito il solo transito con inversione del senso di marcia che diventerà da levante a ponente con obbligo di arresto allo stop e prosecuzione diritto all’intersezione con via Rimassa)

Via Pareto per i primi 15 metri ambo i lati a partire dall’intersezione con via Casaregis

Via Trebisonda ambo i lati (tratto compreso tra via Monte Suello e corso Torino)

Via Pisacane ambo i lati (tratto compreso tra piazza Palermo e corso Torino)

Viene contestualmente istituita un’area di sosta Taxi nel lato ponente della carreggiata ponente di corso Torino (tratto compreso tra via Cecchi e via Ruspoli, fronte civici 121R-131R).

Sono previsti:

L’obbligo di svolta a destra all’intersezione tra via Pisacane e corso Torino, con immissione nel controviale lato levante di corso Torino per i veicoli transitanti nel tratto di via Pisacane compreso tra via Casaregis e corso Torino

L’obbligo di svolta a destra all’intersezione tra il controviale lato levante di corso Torino e via Barabino per i veicoli transitanti nel predetto controviale con direzione monte

La direzione obbligatoria diritto all’intersezione tra via Barabino e corso Torino, per i veicoli transitanti in via Barabino con direzione ponente

Dalle ore 00.00 di domenica 29 giugno fino alle ore 04.00 di lunedì 30 giugno 2025 e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti, in conseguenza delle modifiche di circolazione dei mezzi AMT nei seguenti tratti stradali:

Via Rimassa lato levante della carreggiata di levante, nel tratto tra il civico 76 (compreso) e via Morin, con contestuale istituzione del capolinea AMT linea 20

Via Rimassa ambo i lati della carreggiata lato ponente in corrispondenza dei civici 169R e 171R e sul lato ponente della stessa carreggiata nel tratto a mare del civico 51

Corso Marconi lato monte della carreggiata monte in corrispondenza del civico 40R

Via Ruspoli lato monte fronte civico 5

È invertito il senso di marcia, che diventerà a senso unico da levante a ponente, nello stacco tra le due carreggiate di via Rimassa in corrispondenza di via Morin.

Fino alle ore 02.30 di domenica 29 giugno 2025 dovrà essere consentito ai mezzi AMT l’utilizzo dell’originario capolinea bus di via Rimassa ed il transito nel viale centrale di corso Torino in direzione monte.

Fiera di San Pietro, origini e storia

La Fiera di San Pietro si svolge ogni anno , come da tradizione, nel quartiere della Foce che prende il suo nome dall’approdo, in epoche remote, dei mercanti Focesi originari di Focea, antica città greca della Ionia oggi nota come Foça, in Turchia.

In passato la zona della Foce era un piccolo borgo di pescatori situato a levante del porto di Genova, con un ristretto gruppo di case attorno alla cappella di San Pietro, distrutta da una violenta mareggiata e diventata oggi parrocchia dei Santi Pietro e Bernardo.

In occasione dei festeggiamenti del Santo dei pescatori, celebrato dal calendario liturgico il 29 giugno, la popolazione illuminava le case con i lampioncini colorati, mentre i pescatori depositavano molteplici lumini accesi in mare.

Per continuare la tradizione della festa patronale il Comune di Genova, nel fine settimana più vicino alla celebrazione del Santo sul calendario, organizza storicamente, lungo le principali strade della Foce, una grande fiera di merci varie, alimentari e produttori, con operatori provenienti da varie parti d’Italia.