Fiera di San Pietro e Paolo: assistenza sanitaria, misurazioni e dimostrazioni gratuite della Croce Bianca Genovese

Genova. Domani, domenica 29 Giugno, torna la tradizionale Fiera di San Pietro e Paolo alla Foce, con circa 500 banchi di merci varie, alimentari e produttori provenienti da diverse parti d’Italia lungo via Rimassa, via Casaregis, via Morin, via Cecchi, via Trebisonda e Corso Torino.

Come di consueto, la Croce Bianca Genovese sarà presente dalle 8:00 alle 23:00 nelle seguenti postazioni, tutte attrezzate con presìdi di primo soccorso, ossigeno e defibrillatore:

Via Trebisonda angolo piazza Savonarola (ambulanza 276)

Corso Marconi angolo via Casaregis (ambulanza 280)

Via Pisacane angolo via Casaregis (ambulatorio mobile)

Via Casaregis fronte via Cecchi (ambulanza 271 – Defender Soccorsi speciali)

Oltre all’assistenza sanitaria, le postazioni offriranno numerosi servizi gratuiti:

Misurazione pressione arteriosa

Misurazione frequenza cardiaca

Misurazione saturazione di ossigeno

Misurazione glicemia capillare

Informazioni su iscrizioni e prenotazioni trasporti sanitari

Informazioni su 5×1000 e donazioni

Dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare (RCP)

Dimostrazioni di disostruzione delle vie aeree.

Alle ore 23:00, a conclusione delle attività fieristiche, la Croce Bianca Genovese garantirà l’assistenza sanitaria anche allo spettacolo pirotecnico realizzato a Punta Vagno (nell’area sottostante i Giardini Govi) a cura del Comune di Genova.