Territorio e gusto, a Serra Riccò il 14 giugno arriva il Festival della Cabannina

Genova. A Serra Riccò, nella frazione di Serra in Val Polcevera (Genova), il 14 giugno 2025 si terrà il Festival della Cabannina, una giornata interamente dedicata alla valorizzazione della vacca Cabannina e del suo mondo fatto di natura, cultura, gusto e tradizione.

Dalle 10 del mattino fino a sera, la piazza del paese si animerà con un ricco programma di attività per tutte le età. Il pubblico potrà gustare street food a chilometro zero e visitare il mercato dei produttori locali, un’occasione per scoprire sapori autentici e conoscere da vicino le realtà del territorio.

Qui alcune informazioni sull’evento. Numerose le attività pensate per i più piccoli, con laboratori creativi e animazione. Non mancheranno gli animali: mucche, asini, cavalli e incontri con allevatori per avvicinarsi al mondo rurale.

Nel corso della giornata si terrà anche uno spettacolo teatrale con l’attore Pino Petruzzelli, oltre a esibizioni di musica dal vivo e dj set per tutte le generazioni.

Per gli amanti del movimento e della natura sono previste escursioni di trekking, nordic walking e percorsi in mountain bike.

Il Festival della Cabannina è un evento pensato per chi ama il territorio, il buon cibo, gli animali e le tradizioni.

È organizzato dal Comune di Serra Riccò e dall’Associazione Produttori Razza Cabannina, con il patrocinio di Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Condotta Slow Food Genova.