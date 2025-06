Fatturazione online: come fare?

Ormai da qualche anno, la fatturazione online non è più una semplice alternativa a quella tradizionale, ma una vera e propria necessità. In Italia la fattura elettronica è infatti ormai obbligatoria per quasi tutte le operazioni commerciali, sia tra clienti privati che verso la Pubblica Amministrazione.

Questo cambiamento ha imposto a liberi professionisti e partite IVA una piccola rivoluzione nell’amministrazione della loro attività. Per fortuna, esistono varie alternative per quanto riguarda i programmi per la fatturazione, come ad esempio il software di fatture in cloud. Il pregio principale di questi applicativi? Senza dubbio facilitare notevolmente ogni aspetto legato a fiscalità e pagamenti, grazie a tante features pensate per lavoratori di ogni settore.

Come funziona un software per la fatturazione online

Un software per la fatturazione è uno strumento digitale che consente all’utente di creare e inviare fatture in XML, formato standard dell’Agenzia delle Entrate. Gli applicativi consentono inoltre di archiviare fatture e clienti, permettendo al professionista di velocizzare di volta in volta le operazioni.

I programmi di fatture online sono solitamente accessibili direttamente via browser. Il software di fatture in cloud dispone nello specifico anche di un app mobile e di vari piani a pagamento, con funzionalità progressivamente più avanzate per esigenze più specifiche.

Il software non si limita dunque ad aiutare il professionista a creare fatture digitali, ma offre tutta una serie di extra come ad esempio la gestione dei pagamenti, con monitoraggio delle scadenze e invio di solleciti di pagamento, anche in automatico.

I software di fatture online costituiscono dunque uno strumento versatile e completo per tutti i liberi professionisti e le attività che hanno bisogno di avere il totale controllo della propria amministrazione, grazie anche alla possibilità di interfacciarsi direttamente con il proprio commercialista.

Come compilare una fattura digitale: guida pratica

Compilare una fattura online è un processo relativamente semplice. Le interfacce dei software per sono infatti molto intuitive e guidano anche l’utente più inesperto, passo dopo passo, alla creazione di una fattura digitale perfetta. Questo documento segue in genere uno schema ben preciso. I principali campi da completare sono:

Dati del mittente: qui bisogna inserire il proprio nome e cognome (o ragione sociale), il numero di partita IVA, l’indirizzo di residenza e il codice fiscale; Dati del cliente: questo spazio è dedicato a nome, partita IVA o codice fiscale, indirizzo, e codice destinatario (o PEC) del cliente; Numero e data della fattura: ogni fattura deve avere un numero progressivo e la data di emissione. I software tengono conto in automatico della numerazione, facilitando ulteriormente la gestione della fiscalità; Descrizione dei beni o servizi: questa voce serve a indicare il prodotto venduto o il servizio offerto; Importi: questi comprendono l’imponibile, l’eventuale IVA applicata, ritenute d’acconto o contributi previdenziali se richiesti e infine il totale da pagare; Modalità di pagamento: in base agli accordi tra le parti, bonifico, contanti, PayPal, o altro con eventuale IBAN e scadenza del pagamento riportati.

Una volta compilata la fattura, il programma si occuperà genererà automaticamente il file XML e lo invierà al SdI, archiviando il documento.