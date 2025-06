Famiglia derubata in stazione, ladri traditi dal gps: erano al bar a prendere il caffé

Genova. Una disavventura a lieto fine quella vissuta nel primo pomeriggio di martedì 27 maggio da una famiglia in viaggio per una vacanza all’estero.

Durante una sosta presso la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe, la famiglia è stata vittima del furto di una borsa di lusso contenente, tra le altre cose, i passaporti necessari per raggiungere il Madagascar.

La famiglia ha avvisato gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno subito avviato la localizzazione del telefono cellulare contenuto nella borsa e sono riusciti a individuare e fermare i responsabili: due uomini di origine algerina, successivamente denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato.

I due sono stati rintracciati mentre bevevano un caffè in un bar della Valpolcevera, con parte della refurtiva ancora in loro possesso, tra cui il telefono e i documenti di identità. Gli agenti sono quindi riusciti a recapitare alla famiglia i passaporti necessari per l’imbarco all’aeroporto di Milano Malpensa, consentendo così alle vittime di partire regolarmente.