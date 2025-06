Fiamma dritta al falò di San Giovanni, l’esordio di Salis: “Gli spiriti benevoli proteggano Genova”

Genova. Fiamma dritta di buon auspicio per il tradizionale falò acceso in piazza Matteotti nella notte di San Giovanni Battista. A dare il via all’antico rito propiziatorio sono stati la sindaca di Genova Silvia Salis, accompagnata dall’assessora alle Tradizioni Tiziana Beghin, la presidente del Municipio Centro Est Simona Cosso e il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Per Salis si trattava della prima volta da sindaca alla festa patronale della città: “Una tradizione che serviva nella storia ad allontanare gli spiriti maligni. Noi vogliamo pensare un positivo, un grande abbraccio per la città, e vogliamo invocare gli spiriti benevoli che proteggano Genova per il prossimo anno”.

“Oggi siamo qui per questo abbraccio collettivo che vuole essere beneaugurante per ciò che ci aspetta in futuro – ha detto ancora Salis parlando alla piazza -. Il mio invito, e la mia promessa per gli anni a venire, è di lavorare al massimo perché Genova sia sempre più sostenibile, accessibile e inclusiva, una città sicura e con un’alta qualità di vita, una città dinamica che favorisca l’espansione di attività economiche che creino nuovi posti di lavoro. Questa è la città che vogliamo. E per questo ci impegniamo senza sosta. Abbiamo il privilegio di vivere in una delle città con un patrimonio inestimabile di arte, tradizioni, culture. Un patrimonio che custodiremo e valorizzeremo”.

Migliaia i genovesi che hanno affollato il centro storico per l’ormai tradizionale Ghost Tour in 13 tappe alla scoperta dei misteri della città vecchia con figuranti e rievocatori in costume, poi il dj set in piazza Matteotti fino al saluto delle autorità e l’intrattenimento anche dopo il falò.

Le celebrazioni proseguono oggi con la messa alle 10 nella Cattedrale di San Lorenzo, da dove alle 17 partirà la processione di San Giovanni Battista con le antiche confraternite liguri e la partecipazione della sindaca Silvia Salis. Il corteo attraverserà le vie del centro storico fino al Porto Antico per la benedizione del mare e della città, impartita dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca.