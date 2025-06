Falco lodolaio colpito da un bracconiere, l’Enpa insorge: “Criminali, non passi sotto silenzio”

Genova. Ancora un rapace colpito da bracconieri senza scrupoli e ricoverato d’urgenza al Cras. Stavolta si tratta di un falco lodolaio, una delle specie di falco più piccole, portato in condizioni gravissime al Cras di Campomorone con un trauma cranico ed escoriazioni.

Gli accertamenti radiografici hanno fatto emergere un pallino di piombo nell’addome: “Fortunatamente non ha colpito organi vitali – spiegano gli operatori di Enpa – ma il pallino è bastato a causare un violento contraccolpo: il rapace ha perso il controllo in volo, sbattendo rovinosamente contro un ostacolo o per terra. La situazione era così critica da richiedere l’inserimento di un catetere intraosseo, una procedura per garantire l’idratazione in animali in stato di shock”.

Il falco è stato dunque vittima di bracconaggio, un atto illegale che sta mentendo sempre più vittime nei cieli liguri: “Sparare a un animale selvatico, specialmente a una specie protetta, significa rubare un pezzo del nostro patrimonio naturale, un atto vile compiuto da chi non ha alcun rispetto per la vita e per il prossimo – sottolineano da Enpa – I bracconieri non sono cacciatori: sono ladri, criminali, delinquenti. E chi protegge la natura deve ribadirlo con forza. ⁣Quello che più ci fa male è che queste storie passano spesso sotto silenzio”.