Economia, aspettando i dazi l’export della Liguria torna a crescere: +0,7% nel primo trimestre

Genova. In attesa di capire che impatto avranno i dazi americani nei confronti dell’Unione europea – sempre che la stretta di Trump entri davvero in vigore dopo il termine del 9 luglio – l’export della Liguria torna a crescere nel primo trimestre del 2025, offrendo un contributo alla crescita nazionale, per ora attestata al 3,2%.

La Liguria, rispetto allo stesso periodo del 2024, guadagna lo 0,7% passando da 1 miliardo e 807 milioni di euro a 1 miliardo e 820 milioni. Nel 2024 si era registrata invece una flessione del 14,7% nel periodo gennaio-marzo

Nel primo trimestre del 2025, le regioni italiane che registrano gli incrementi tendenziali più marcati dell’export in valore sono Friuli-Venezia Giulia (+26,1%), Lazio (+16,9%), Valle d’Aosta (+11,8%) e Toscana (+8,2%). All’opposto, le flessioni tendenziali più ampie delle esportazioni riguardano Sardegna (-16,8%), Marche (-11,6%), Basilicata (-10,4%), Molise (-9,2%) e Puglia (-8,4%).

La crescita più evidente in termini percentuali riguarda i prodotti tessili, con un balzo pari al 265,7%, poi i mezzi di trasporto (+109,8%) che comprendono anche la nautica. Ma sono degni di nota anche il +40% di apparecchi elettrici, il +76,6% di articoli farmaceutici, il +42,8% dei prodotti estrattivi. Risultano invece in forte contrazione i prodotti petroliferi (-60,1%). In parte sono tendenze che si ritrovano anche in altre regioni.

“I dati diffusi dall’Istat confermano che la Liguria continua a crescere e a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri: nel primo trimestre del 2025 le esportazioni regionali hanno registrato un incremento positivo, a dimostrazione della solidità e della capacità di adattamento del nostro sistema economico”, dichiara Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica della Regione Liguria.

“È un segnale incoraggiante per tutti i comparti – aggiunge – ma non possiamo abbassare la guardia. La Liguria, come l’intero Paese, guarda con attenzione a ciò che accade a livello internazionale, a partire dal tema dei dazi che rischia di penalizzare settori per noi strategici come l’agroalimentare e la siderurgia. Su questo, pur essendo spettatori interessati, continueremo a far sentire la nostra voce nelle sedi opportune e a sostenere le imprese nel rafforzare la propria competitività”.