Expo Osaka, iniziata l’avventura della Regione Liguria con lo stand nel padiglione Italia

Liguria. Taglio del nastro per la settimana della Regione Liguria a Expo Osaka. Alla presenza del commissario generale per Expo Mario Vattani, del capo di gabinetto della Regione Liguria Massimiliano Nannini, del consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria Alessio Piana, del presidente di Liguria International Carlo Golda e del direttore generale dell’Agenzia In Liguria Matteo Garnero, sono iniziate ufficialmente oggi le attività dedicate alla Liguria che proseguiranno nel padiglione Italia fino al 5 luglio.

L’ambasciatore Vattani ha accompagnato la delegazione ufficiale della Regione Liguria a visitare il padiglione Italia con le sue eccellenze e i suoi tesori artistici, prima di accedere agli spazi della Liguria su cui si è soffermato a lungo, sottolineando i temi legati al saper fare artigiano.

Oggi è stata anche la prima giornata delle dimostrazioni degli artigiani liguri che si sono alternati di fronte al pubblico di Expo Osaka in spazi a loro riservati. Hanno costruito violini, recuperato materiali lapidei, realizzato gioielli all’insegna della bellezza, della cultura e dell’eccellenza.

Una carrellata sul “saper fare” dei liguri, attraverso antiche tradizioni che si fondono con moderne tecniche di lavoro.

Domani, la giornata partirà con i saluti istituzionali alle 10.30 e proseguirà con panel tematici sulla blue economy e portualità, inoltre verrà presentato il 65° Salone Nautico.