Expo Osaka, la Regione Liguria protagonista nel padiglione italiano dal 29 giugno al 5 luglio

Genova. È tutto pronto per la settimana della Regione Liguria all’Expo internazionale di Osaka, in Giappone.

Dal 29 giugno al 5 luglio, la regione sarà la protagonista negli spazi riservati di Padiglione Italia: nella notte, tra il 28 e il 29 giugno, prenderà posto nell’area regioni del Padiglione, avvicendandosi con la Sardegna, con una esposizione multimediale e un calendario di eventi improntato sull’evidenziare i legami umani ed economici con il Giappone e l’Estremo Oriente, già esistenti, rinforzarli e, nello stesso tempo, creare nuove occasioni di contatto e di business, sfruttando anche la platea internazionale di Expo per implementare rapporti e contatti internazionali.

L’intenso programma delle attività che si svolgeranno al Padiglione Italia è stato presentato oggi in Sala Trasparenza alla presenza del Console Generale del Giappone a Milano, Toshiaki Kobayashi.

“Sarà una settimana di protagonismo in cui la Liguria sarà presente a Osaka per raccontare al mondo le nostre bellezze, il nostro saper fare e le nostre aziende, oltre che la qualità della nostra vita – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Ci concentreremo sulla bellezza della natura e sulle trasformazioni impresse al nostro territorio, grazie al lavoro dei nostri nonni che hanno saputo realizzare i terrazzamenti delle Cinque Terre riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Punto focale sarà la Blue Economy, la nostra eccellenza che ha grande peso nel racconto della Liguria. Il comparto legato alla nautica è uno dei principali asset economici del nostro territorio; quindi, l’Esposizione di Osaka sarà una vetrina per la Liguria che potrà presentarsi al meglio sul mercato orientale, non a caso infatti presenteremo in anticipo il Salone Nautico del 2025 e il nostro turismo di qualità”.

“Regione Liguria, insieme alla sua società Liguria International e a tutto il sistema camerale e alle associazioni di categoria saranno protagoniste della settimana dal 29 giugno al 5 luglio ad Osaka – aggiunge il consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria Alessio Piana – con un ricco programma di eventi e di attività che metteranno in luce il meglio del nostro territorio. Sotto il titolo di ”Ligurians, artist of living’ , porteremo in Giappone un racconto potente che unisce tradizione e innovazione, passato e futuro. Protagonisti le nostre imprese, i nostri artigiani e tutte le più importanti realtà culturali della Liguria secondo una visione integrata aperta alla collaborazione internazionale. Si tratta di un’occasione unica per raccontare la Liguria che innova, attrae investimenti e promuove la propria identità culturale nel mondo. Vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza completa tra arte, tecnologia e patrimonio culturale per presentare un territorio proteso verso il futuro con imprese innovative e start up, ma con solide radici. Uno spazio significativo sarà dedicato ai nostri artigiani a testimoniare una capacità di recuperare il passato e rappresentare il dinamismo di un territorio che sa innovarsi”.

IL CONTESTO: EXPO 2025 OSAKA

L’ Esposizione Universale è in corso ad Osaka, in Giappone, fino al 13 ottobre 2025 sull’isola artificiale di Yumeshima. Il tema principale è “Progettare la società futura per le nostre vite” e si concentra su salute, sostenibilità e opportunità per tutti, attraverso innovazioni tecnologiche e soluzioni per le sfide globali. L’evento mira a essere un “People’s Living Lab”, un laboratorio vivente per la creazione di progetti che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

“L’Arte Rigenera la Vita” è invece il tema del Padiglione Italia all’Expo 2025 di Osaka, progettato dall’architetto Mario Cucinella, MCA – Mario Cucinella Architects – come una moderna interpretazione della Città Ideale del Rinascimento, con il suo teatro, i portici, la piazza e il giardino all’italiana, luoghi tipici dell’identità urbana e sociale dell’Italia.

LO SPAZIO REGIONI: “LIGURIANS, ARTISTS OF LIVING”

Nello spazio regioni di Padiglione Italia dal 29 giugno al 5 luglio, i visitatori di Expo saranno accolti dall’installazione “Liguria, artists of living”: quattro grandi ledwall su cui si alterneranno volti iconici dei liguri, legati al loro “saper fare”. Quattro categorie (cultura, innovazione, paesaggio, tradizione) per raccontare, in un viaggio per immagini, le bellezze del nostro territorio unito al saper fare di mani esperte: dal pescatore al cuoco, dal liutaio al restauratore, passando per la ricercatrice e l’imprenditore innovativo.

Un’esperienza che celebra le qualità distintive di una comunità che si caratterizza per un approccio originale e profondo alla vita, radicato nel tempo e in una relazione intima con il proprio paesaggio.

I liguri incarnano un senso dell’arte inteso come capacità: la bellezza non è un fine in sé, ma il risultato di un impegno consapevole e di un’abilità fondata sul rispetto e sulla cura. È l’arte di arrivare al bello attraverso il fare, un principio che permea la cultura ligure e ne definisce l’essenza.

“Curare una mostra che racconti le ragioni profonde dell’identità ligure è una sfida complessa e allo stesso tempo estremamente arricchente – ha detto Massimiliano Giberti, Professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Design e Coordinatore del Corso di Dottorato in Architettura e Design, Università degli Studi di Genova -. Abbiamo quindi scelto di parlare dei liguri, scavando nella loro natura così fortemente radicata al territorio che abitano, sospeso tra terra e mare. ‘Ligurians: Artists of Living’ è più di un’installazione divulgativa: è un racconto di resilienza, bellezza e creatività. Qui il visitatore scoprirà una terra che ha fatto dell’arte di vivere un modello universale. La Liguria è teatro di antiche tradizioni che guardano al domani. Dalla produzione agricola alle botteghe artigiane, passando per le attività legate al mare, ogni gesto, ogni prodotto racconta una storia di continuità e rinnovamento. L’arte del vivere ligure è, dunque, un ponte tra passato e futuro, un’eredità che si rinnova nel rispetto delle radici. La preservazione di un paesaggio così unico richiede equilibrio, cura e forme d’uso che rifuggano ogni sfruttamento, per favorire convivenza e valorizzazione. In questo modo il paesaggio si rinnova senza perdere la propria identità, confermandosi risorsa preziosa, unica e ammirata. La Liguria, attraverso la sua gente, diventa così simbolo di una rigenerazione possibile, in cui uomo e natura collaborano per costruire un futuro sostenibile e armonioso.”

GLI SPAZI ESPOSITIVI: LE NICCHIE

Dopo aver assistito alle installazioni video di “Ligurians, artist of living”, i visitatori seguiranno il flusso di percorso dell’esposizione per arrivare ad altri tre spazi occupati da attività legate alla Regione Liguria.

“ARTIGIANI IN LIGURIA” ALL’EXPO DI OSAKA 2025

Nel primo spazio, coordinato dalle associazioni di categoria Confartigianato e CNA, 10 imprese con il marchio “Artigiani In Liguria” presenteranno le proprie creazioni. Gli artigiani liguri, alternandosi durante l’orario di apertura di Expo e mostreranno dal vivo alcune lavorazioni: oreficeria, restauro, liuteria e impagliature di sedie ‘Chiavarine’, si mostreranno al pubblico con un’attenzione particolare a quello giapponese, grande estimatore del nostro artigianato. I visitatori potranno quindi osservare da vicino la nascita di un violino o la creazione di un gioiello fatto a mano, il restauro delle prestigiose sedie Chiavarine o, ancora, il recupero conservativo di manufatti in pietra naturale, scoprendo così un patrimonio che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità.

Una particolare attenzione sarà poi dedicata alla Moda Made in Liguria con 5 imprese che sfileranno con i loro capi e i loro gioielli, grazie ad alcune modelle che li indosseranno negli spazi del Padiglione. Le info sugli artigiani che partecipano ad Expo Osaka sono su artigianiinliguria.it. Ogni creazione artigianale racconta una storia: fatta di gesti antichi, di materiali scelti con cura, di occhi che osservano e mani che trasformano. In Liguria, terra di mare e di montagna, l’arte del fare è un’eredità preziosa tramandata con orgoglio.

“Artigiani in Liguria” è il marchio di qualità della Regione Liguria. Viene assegnato agli artigiani che rispettano precisi requisiti di qualità e tradizione nelle loro lavorazioni. Il marchio garantisce al consumatore prodotti autentici, realizzati con maestria e competenza in diversi settori. Il marchio si accompagna alla dicitura “Classe Superiore”, a testimonianza di un’eccellenza riconosciuta e valorizzata a livello internazionale.

L’INSTALLAZIONE DEL MUSEO CHIOSSONE, CTE E RAISE

Il Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di Genova sarà presente ad Expo come esempio di come tecnologia, arte e innovazione siano tra loro in relazione.

Il fondatore del museo, Edoardo Chiossone (1833-1898), illustre incisore ligure che lavorò per il Governo giapponese e visse a Tokyo per 23 anni, è ricordato in Giappone come uno dei più importanti consulenti stranieri coinvolti dal Governo Meiji, e “padre” delle banconote giapponesi, che egli fu chiamato a progettare in ragione della sua esperienza professionale di disegnatore e incisore.

Nella sua figura si incontrano il talento artistico e il saper fare tecnologico, che impiegò per la progettazione e la realizzazione di banconote e carte valori, ricoprendo un ruolo di grande importanza al Poligrafico di Stato giapponese. Il suo amore per l’arte giapponese lo portò a raccogliere una grande collezione di opere di alto valore, che egli volle destinare alla fondazione di un museo della città di Genova. Inaugurato nel 1905, primo museo di arte asiatica ad aver aperto al pubblico in Italia, tuttora vanta il primato di più grande e più importante collezione di arte giapponese in Italia.

Nella vita del museo sono diverse le occasioni in cui l’inserimento di nuove tecnologie al servizio dei beni culturali sono risultate fondamentali e di grande impatto: ad Expo, in particolare, sarà portata l’esperienza del progetto nazionale CTE, Casa delle Tecnologie Emergenti di Genova, Opificio Digitale per la Cultura (finanziato dal MIMIT e inteso a catalizzare nuove opportunità per le start up e pmi che propongono tecnologie innovative Made In Italy rivolte alla filiera culturale e creativa, anche attraverso la collaborazione con importanti enti e istituti di ricerca italiani).

Il progetto CTE verrà presentato anche grazie a un video, proiettato durante la settimana di rappresentanza, che raccoglie i casi di sperimentazione delle nuove tecnologie applicate anche in altri musei del Comune di Genova oltre al Museo Chiossone, quali il Museo di Archeologia Ligure, il Museo Galata, il Museo del Risorgimento, i Musei di Strada Nuova.

Lo stesso video sarà rappresentativo delle tecnologie sviluppate da RAISE, in particolare, sul territorio ligure. Il progetto ROBOTICS AND AI FOR SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT (RAISE) – concepito e coordinato da UNIGE, CNR e IIT – mira a sostenere lo sviluppo di un ecosistema di innovazione basato sui domini scientifici e tecnologici dell’intelligenza artificiale e della robotica, concentrandosi sulle esigenze di uno specifico contesto regionale, ovvero la Regione Liguria.

LA LIGURIA E KAZU MIURA

Nella terza nicchia troverà spazio un mito giapponese, molto legato alla Liguria: si tratta di Kazu Miura, ex gloria del Genoa e, ancora oggi, acclamato giocatore di calcio nella sua terra natia. In virtù delle relazioni che ancora oggi Miura mantiene con la Liguria, il Genoa CFC ha ritenuto importante presenziare ad Osaka. Saranno esposte al Padiglione due maglie e un video creato ad hoc con uno speciale saluto proprio da Kazu Miura.

GLI EVENTI PRESSO IL PADIGLIONE

Negli spazi di Padiglione Italia sono state programmate una serie di attività, secondo il seguente calendario:

29 giugno – Giornata dell’artigianato ligure

Mani sapienti che intagliano, restaurano, fondono e sbalzano. Sono quelle degli artigiani liguri, che di fronte alla platea del pubblico di Expo Osaka si alterneranno per restaurare sedie chiavarine, intagliare legno per un violino, mostrare la cura con cui si compongono preziosi gioielli.

Una carrellata sul “saper fare” dei liguri, per promuovere il nostro territorio attraverso antiche tradizioni che si fondono con moderne tecniche di lavoro.

Gli artigiani-selezionati da CNA e Confartigianato Liguria-si alterneranno con i loro strumenti e i loro manufatti anche durante la settimana di protagonismo, in uno spazio a loro riservato, lungo il percorso espositivo del pubblico.

30 giugno – Cerimonia istituzionale di inaugurazione della settimana di protagonismo

La cerimonia di inaugurazione dello spazio della Liguria si terrà il 30 giugno, a partire dalle 10.30 ora locale.

I saluti istituzionali saranno portati dall’ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a EXPO Osaka 2025, l’Ambasciatore d’ Italia in Giappone, Gianluigi Benedetti, e il Contrammiraglio Massimiliano Nannini, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta di Regione Liguria.

Seguiranno poi due panel di discussione, moderati da Shunsuke Nakajima, event manager della Camera di Commercio italiana in Giappone: il primo panel, “Liguria Blue Vision”, vedrà la partecipazione di Alessio Piana, Consigliere delegato allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Patrizia Saccone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune della Spezia, Giampaolo Botta, General Manager di Spediporto Genova e il vicepresidente di Confindustria Nautica, Alessandro Gianneschi che si confronteranno sui temi della Blue economy e della portualità.

Il panel sarà l’occasione anche per presentare al pubblico la 65esima edizione del Salone Nautico internazionale, che si svolgerà a Genova dal 18 al 23 settembre prossimi.

Il secondo panel, “Blue tech Revolution”, vedrà protagoniste sul palco di Padiglione Italia due aziende liguri che sono state selezionate attraverso il bando di internazionalizzazione proposto da Regione Liguria.

Si tratta della genovese MYWAI, specializzata in Intelligenza Artificiale, rappresentata da Fabrizio Cardinali e della spezzina Italian Blue Growth, rappresentata da Cristiana Pagni, che presenterà la prossima edizione del salone Sea Future della Spezia, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi.

Al panel partecipa anche l’ Istituto Italiano di Saldatura, con Michelangelo Mortello, Responsabile dei Programmi di Ricerca e Innovazione, che assieme a MYWAI presenterà il progetto “Neptune” realizzato nell’ambito di RAISE per l’ analisi sottomarina di strutture industriali, biomarine e archeologiche.

Presente anche Diotima Society, con Paolo Zanenga, e Filse, rappresentata da Nives Riggio, in qualità di azienda capofila del progetto europeo Ecoefishent, che sostiene la crescita del settore della pesca locale attraverso modelli di sviluppo innovativi basati sui principi dell’economia circolare.

Alle 16.30, in collaborazione con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, l’incontro “Why invest in Liguria” che vedrà la partecipazione di Hilex, multinazionale giapponese specializzata nella progettazione e realizzazione di componentistica per automobili. La sede italiana, Hi-Lex Italy, si trova a Chiavari e conta circa 300 dipendenti.

1 luglio – Giornata dell’Università di Genova

UniGe sarà presente durante la settimana di protagonismo della Regione Liguria, dal 29 giugno al 5 luglio. Nella giornata del 1° Luglio, l’ auditorium del Padiglione Italia sarà a disposizione dell’Università di Genova per presentare le proprie attività di ricerca, l’offerta formativa internazionale e le numerose partnership con università giapponesi.

Il tema di Expo 2025 è Designing Future Society for Our Lives e il focus della manifestazione è tutto incentrato sulla qualità della vita, anche attraverso i sottotemi: Saving Lives, Empowering Lives, Connecting Lives. Questi temi sono perfettamente allineati alle attività strategiche di Unige, che opera per potenziare la vita degli studenti grazie alla formazione di qualità, per connettere le esistenze delle persone tramite i tanti progetti di collaborazione nazionale e internazionale, per dare sicurezza alle vite delle persone tramite i progetti di ricerca, soprattutto quelli riguardanti tematiche quali la salute, le tecnologie digitali, la salvaguardia dell’ambiente, la protezione e valorizzazione della conoscenza, della cultura e del patrimonio storico artistico.

Questo ultimo tema, così rilevante per l’Italia che detiene uno dei patrimoni culturali più ricchi e vasti del mondo, ha ispirato il motto del Padiglione Italia: L’arte rigenera la vita. “Arte” è intesa nel suo senso originario e più ampio come “techne”, sinonimo di bellezza, creatività, cultura e “know-how” per cui l’Italia è riconosciuta in tutto il mondo. È in questo filone che UniGe si inserisce per presentare al Giappone e al mondo il proprio patrimonio di conoscenza.

Il programma della giornata 1° Luglio, interamente dedicata a UniGe, si articola come segue.

Durante la mattinata, rappresentanti dell’Università di Genova avranno l’opportunità di presentare le eccellenze della ricerca, facendo riferimento in particolare ai progetti condivisi con università giapponesi quali Osaka University, Rissho University e Meiji University, nonché con il Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAST) con cui Unige ha un joint laboratory.

Nel pomeriggio, i docenti presenteranno invece le iniziative congiunte sul fronte didattico, a partire dal Master in Robotics con l’Università Keio, e illustreranno l’offerta formativa internazionale e le opportunità per gli studenti giapponesi di studiare a Genova in uno dei 20 corsi di laurea in inglese erogati da UniGe. Sarà inoltre l’occasione di rinnovare gli accordi di collaborazione in scadenza con Muroran University o di firmare nuovi accordi con otto università giapponesi con le quali sono già in corso collaborazioni informali.

Sempre durante il pomeriggio, verrà presentato il programma Smart Cup Japan 2025, co-organizzato da UniGe e FILSE; che ha come obiettivo lo stimolo all’imprenditorialità tra gli studenti universitari. La Smart Cup Japan si rivolge a studenti giapponesi che intendono presentare una propria idea imprenditoriale alla competizione che da anni premia le migliori business idea degli studenti dell’Università di Genova. I vincitori della selezione giapponese potranno partecipare al programma di incubazione presso il BIC.

Verrà inoltre firmato un memorandum di intesa tra UNIGE e le Università giapponesi.

Al termine della giornata, avrà inoltre luogo un workshop sulla figura su Edoardo Chiossone, organizzato congiuntamente da UniGe, Museo Chiossone, Casa tecnologie emergenti, CNR.

2 luglio – Why Liguria: la destinazione turistica

Un momento di business dedicato al mondo del turismo. Grazie alla collaborazione di Enit Tokio, Regione Liguria, con Agenzia in Liguria, incontrerà tour operator, agenzie di viaggio e stampa specializzata, per raccontare in un incontro dedicato le straordinarie bellezze e fattori attrattivi della nostra terra.

Alla presentazione di promozione turistica seguirà anche una piccola experience: gli ospiti potranno assistere a una breve performance di un liutaio ligure impegnato nel lavoro di restauro di un violino.

In occasione di Expo 2025 è stata creata su lamialiguria.it una landing page ad hoc, tradotta in inglese e giapponese, per invitare il pubblico di Osaka a conoscere le bellezze e proposte turistiche della nostra regione.

GLI EVENTI IN ARCHITEATRO

Tutte le sere, a partire dalle 18 e per mezzora, si terranno diverse attività promosse da Regione Liguria nell’ Architeatro di Padiglione Italia:

– dal 29 giugno al 1° luglio: performance live “L’artigianato Ligure a Osaka” a cura di “Artigiani in Liguria”;

– dal 2 al 5 luglio: concerti di musica per pianoforte a cura della Filarmonica di Sanremo, con il Maestro Edoardo Riganti Fulginei, vincitore del premio del pubblico RPM Sanremo 2024, concorso pianistico internazionale organizzato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.