Europei di Scherma, si chiude l’evento più importante di Liguria regione dello sport 2025

Genova. Si chiude a Genova un Campionato Europeo contraddistinto non solo dai successi azzurri ma anche dai numeri da record che hanno decretato il successo della manifestazione e del Comitato Organizzatore presieduto da Beppe Costa con il prezioso lavoro del numero uno della scherma ligure Giovanni Falcini e di tutti i componenti del team che negli ultimi quattro anni hanno costruito un percorso entusiasmante.

È stato e resterà il primo Europeo della storia trasmesso in Italia sia su Rai che su Sky per un totale di quasi 50 ore di diretta televisiva. Mai le gare di una kermesse continentale erano state trasmesse su Rai 2: è accaduto stavolta proprio come un anno fa per i Giochi Olimpici.

La produzione tv internazionale, affidata dal COL alla società specializzata L’Opera, ha coperto l’evento con 8 camere garantendo lo standard di un’Olimpiade. Questi Europei sono stati trasmessi in 10 Paesi d’Europa e rilanciati in tutto il mondo attraverso i canali della Federazione internazionale. Il dato d’ascolto complessivo, solo in Italia, è quantificato in circa un milione di telespettatori.

La copertura della competizione ha abbracciato tutti i media tradizionali e le nuove piattaforme, network specializzati e generalisti, garantendo una legacy alla scherma che sarà patrimonio prezioso per i prossimi anni ma anche, e soprattutto, una visibilità a Genova e alla Liguria di straordinario valore. Solo i canali della Federscherma hanno totalizzato, a un giorno dalla chiusura, 1,7 milioni di visualizzazioni sulla pagina facebook e 1,5 milioni su Instagram.

Le mascotte di Milano Cortina 2026, con la loro presenza, hanno arricchito la disciplina più medagliata d’Italia ai Giochi Olimpici della magia delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali che saranno ospitate in Italia.

Un “patto olimpico” testimoniato dalla suggestiva mostra allestita con le Torce Olimpiche presso il Jean Nouvel e dalle attivazioni del progetto Italia Team che a Genova, con una presenza e copertura social lunga l’intera settimana, ha lanciato la marcia d’avvicinamento verso Los Angeles 2028, partendo proprio dalla scherma. Significativa è stata, tra gli oltre 100 giornalisti accreditati, la presenza di Olympics, il sito ufficiale del CIO, che ha a sua volta seguito la kermesse di Genova già con vista sui Giochi americani in programma fra tre anni.

Le due location di gara, Jean Nouvel e Palasport, hanno accolto nei 6 giorni oltre 10.000 persone tra spettatori e atleti, tecnici, dirigenti e staff. Sono stati oltre 7.000 i pernottamenti, considerando solo atleti, staff tecnici e officials nei 15 alberghi selezionati con la collaborazione di Convention Bureau. A questi si aggiungono accompagnatori e famigliari che hanno potuto utilizzare altre strutture del territorio. I Campionati Europei sono stati un magnifico spot per Genova e per la Liguria, Regione Europea dello Sport 2025.

Ma anche un prezioso investimento per la scherma che ha appassionato migliaia di persone e avvicinato con prove dirette oltre 1000 giovani sulle pedane del Jean Nouvel grazie all’impegno di 40 maestri liguri. Grande successo anche per le mostre allestite al fencing village: “Dalla storia alla scherma” e “La magia delle Torce Olimpiche” hanno totalizzato oltre 5.000 visite. Lo sforzo organizzativo è facilmente intuibile nei numeri.

Sono stati allestiti 25.000 mq nelle due location con oltre 20.000 mq di moquette. Allestite 45 “case” per le delegazioni ospiti al piano terra del Jean Nouvel. Sono 250 i volontari scesi in campo e 10 gli istituti scolastici della città coinvolti. Oltre 20.000 litri di acqua sono stati forniti con massima attenzione alla sostenibilità anche grazie al “fontanone” allestito da Iren con le borracce fornite dal Comitato Organizzatore. A supporto dell’evento sono scesi in campo 40 sponsor. Coinvolti 50 fornitori, prevalentemente locali. Presente anche lo stand del Ministero dello Sport in cui sono state divulgate informazioni sulla Carta dei Giovani e su Sport e Salute.

A margine dell’Europeo, Genova ha anche ospitato il Congresso della Confederazione Europea di Scherma con i 45 presidenti del continente. Riconoscimento prestigioso per i genovesi Federico Surano (Commissione Competizioni) e Maurizio Annitto (auditor) che sono stati rieletti. Nella Confederazione ci sono altri esponenti dell’Italia della scherma: Vincenzo De Bartolomeo, Comitato Esecutivo EFC, Mara Navarria, Commissione Atleti, Cecilia Brunetti, Commissione Safeguarding, Marina Passaseo, Consiglio Veterani, Martina Ganassin, Commissione Arbitrale, Margherita Gnocato, Commissione SEMI e Annalisa Avancini, Commossioe Parità e Diversità.

Intenso è stato il percorso di eventi e attività che ha scandito il conto alla rovescia di Genova 2025. L’evento è stato promosso in tutte le principali manifestazioni schermistiche degli ultimi due anni e con serate di “scherma in piazza” organizzate a Genova, Chiavari, Portofino, solo per citarne alcune, con il coinvolgimento delle 12 società liguri di scherma.

Gli Europei sono stati protagonisti con i loro valori e progetti collaterali in due edizioni della Bit di Milano (la Borsa del Turismo) e nella recente edizione di Euroflora, così come nell’ultima Festa dello Sport con la partecipazione della speciale testimonial Valentina Vezzali. Numeri importanti ma anche grandi emozioni.

Sono gli apprezzamenti di atleti, tecnici e dirigenti ospiti a decretare il successo di Genova e del Comitato Organizzatore che ha saputo lavorare al fianco della Federazione Italiana Scherma con grande passione e capacità di superare ogni difficoltà e imprevisto che sono naturali in eventi di questa portata.