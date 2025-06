Europei di Scherma, c’è anche una mostra fotografica a Palazzo Tursi

Genova. In occasione degli Europei di scherma, che si svolgeranno a Genova dal 14 al 19 giugno, Palazzo Tursi ospita la mostra del fotografo Augusto Bizzi dal titolo “La Bellezza in un gesto“, che potrà essere visitata gratuitamente tutti i giorni fino al 19 giugno.

Il progetto “La bellezza in un gesto” nasce da un accordo tra il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Federazione Italiana Scherma a sostegno della promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo attraverso la scherma, per il tramite della rete diplomatico-consolare, degli Istituti Italiani di Cultura e degli Uffici Ice.

In attesa dei 477 atleti in arrivo da 42 nazioni, i genovesi potranno scoprire la bellezza della scherma in questa mostra realizzata grazie agli scatti del fotografo Augusto Bizzi in cui si possono ammirare alcune delle immagini più belle proposte in giro per il mondo nell’ambito dell’omonimo progetto di valorizzazione del “made in Italy” attraverso la scherma condotto dalla Federazione e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.