European mobility week 2025, entro il 2 luglio le proposte di associazioni e scuole al Comune di Genova

Genova. Trasporti disponibili, accessibili, economici, sicuri e sostenibili per tutti, indipendentemente dal reddito, dalla posizione geografica, dal genere o dalle abilità. “Mobilità per tutti” è il tema della 24^ edizione della European Mobility Week, la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile promossa dalla Commissione Europea e in programma come ogni anno, a Genova e nelle principali città europee, dal 16 al 22 settembre 2025.

“Mobilità per tutti” è anche il filo conduttore delle iniziative che le associazioni genovesi impegnate sul fronte della mobilità sostenibile e scolastica hanno già cominciato a proporre all’Amministrazione comunale per la definizione del calendario di eventi che, proprio nei giorni dell’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, animeranno la Città per sensibilizzare le persone ad una mobilità urbana più consapevole ed amica dell’ambiente.

Anche quest’anno il Comune, attraverso la Direzione Area Gestione del Territorio – Smart Mobility, è già al lavoro per supportare logisticamente e operativamente le iniziative che le associazioni, comprese quelle di categoria (commercianti, artigiani, agricoltori, industriali) hanno già cominciato a presentare all’Amministrazione compilando il modulo online https://forms.office.com/e/vUcddsSUh2 , con scadenza alle ore 23.59 di mercoledì 2 luglio.

Una volta raccolte le proposte saranno vagliate, discusse e calendarizzate in via provvisoria nel meeting con i rappresentanti delle associazioni cittadine organizzatrici degli eventi, in programma giovedì 3 luglio alle ore 17 a Palazzo Tursi, in via Garibaldi 9. All’incontro farà seguito una seconda riunione in cui l’Amministrazione armonizzerà al meglio le varie proposte ricevute dalle associazioni, coordinandosi con i soggetti promotori e gestendo per tempo eventuali modifiche e aggiustamenti in corso d’opera. Ciò servirà ad evitare sovrapposizioni tra gli eventi e a favorire la maggiore partecipazione possibile della cittadinanza alle varie iniziative che si svolgeranno sull’intero territorio comunale.

«La European Mobility Week è una grande opportunità per avviare, di concerto con realtà associative, scuole ed imprese, ogni iniziativa virtuosa capace di fornire all’Amministrazione comunale tutti gli spunti utili ad avviare la nostra città lungo i binari di una mobilità urbana che sia realmente sostenibile e migliorativa della salute e del benessere di cittadine e cittadini genovesi – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – Rendere consapevoli le persone dei benefici legati all’utilizzo del trasporto pubblico, all’andare a piedi, a utilizzare sistemi di mobilità condivisa, è il motore di quel cambiamento culturale che, come Amministrazione, dobbiamo accompagnare con provvedimenti in grado di snellire il traffico e rendere più sicuri e piacevoli gli spostamenti in città, con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Anche sulla mobilità e i trasporti, coinvolgere la comunità sarà il nostro mantra e la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile rappresenta la prima grande sfida per rapportarci con tutte le realtà impegnate da anni per una mobilità accessibile e inclusiva».