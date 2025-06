EuroBrico: trent’anni di soluzioni per trasformare la casa in un luogo migliore, con passione, esperienza e tecnologia

Da oltre trent’anni, EuroBrico accompagna migliaia di italiani nel percorso di miglioramento della propria casa, offrendo prodotti, servizi e soluzioni pensate per chi cerca funzionalità, estetica e comfort.

Nata come realtà familiare, l’azienda ha saputo evolversi, senza mai perdere di vista le proprie radici. Oggi, infatti, può contare su una rete in continua espansione e su una piattaforma digitale tra le più complete del panorama nazionale.

L’identità di EuroBrico si fonda su una visione ambiziosa ma ben strutturata: diventare il portale italiano di riferimento per l’home improvement e il Fai-Da-Te. Non si tratta, del resto, semplicemente di vendere prodotti, ma di offrire un supporto concreto e continuo a chi desidera rendere più vivibili, efficienti e personali gli spazi in cui vive.

Una rete solida e vicina al cliente

La crescita dell’azienda è sostenuta da un’infrastruttura commerciale capillare: oltre 25 punti vendita fisici e altrettanti pick-up point, distribuiti tra il Triveneto e la Lombardia, garantiscono una presenza sul territorio concreta e affidabile. A questi si affianca un sistema logistico altamente efficiente, capace di evadere oltre il 97% degli ordini in pronta consegna entro 24/48 ore.

Una proposta che evolve con i bisogni dell’abitare

Con oltre 40.000 articoli disponibili, EuroBrico offre una gamma di prodotti che spazia dagli utensili manuali ai materiali da costruzione leggeri, dagli articoli per il giardinaggio agli impianti per la climatizzazione.

Nel catalogo trovano spazio soluzioni di punta per l’estate, come piscine fuori terra e condizionatori di ultima generazione, pensati per migliorare il benessere domestico e affrontare con serenità la stagione calda.

I clienti possono trovare anche mobili da interno e da esterno, sistemi per l’isolamento termico e acustico, barbecue, stufe a pellet, pannelli solari, vernici e accessori: un universo di possibilità pensato per ogni esigenza, ogni budget e ogni livello di competenza.

Una shopping experience intuitiva e su misura

Navigare all’interno del portale significa vivere un’esperienza d’acquisto semplificata e personalizzata. Le schede prodotto, corredate da immagini tecniche e descrizioni dettagliate, permettono di scegliere con sicurezza anche in autonomia.

A supporto degli utenti, sono attivi il servizio “Prenotazione della Chiamata” per consulenze su misura e un team preparato disponibile nei punti vendita per una guida diretta.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’azienda adotta una logica inclusiva e flessibile: oltre alle tradizionali carte di credito, sono disponibili PayPal, Google Pay, Apple Pay e Scalapay, quest’ultimo utile per rateizzare gli acquisti senza costi aggiuntivi.

Un riconoscimento alla qualità e all’affidabilità

L’approccio professionale e il continuo miglioramento dei servizi hanno valso a EuroBrico importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per due anni consecutivi, l’azienda si è posizionata al terzo posto nella categoria “Miglior E-commerce Brico con negozi dell’anno”, premio assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con La Repubblica – Affari & Finanza. Un risultato che riflette la fiducia dei clienti e la solidità di una struttura in grado di affrontare le sfide di un mercato in evoluzione.

Tradizione e futuro, con lo sguardo rivolto all’innovazione

EuroBrico, infine, non è solo un’azienda commerciale, ma un partner concreto per chiunque desideri rinnovare, arredare o migliorare la propria abitazione. Unisce la cura artigianale della tradizione italiana a un modello digitale moderno, che guarda con attenzione alle esigenze ambientali, alla semplificazione dei processi e all’accessibilità per tutti.