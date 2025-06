Estate in musica per i bambini, a Lavagna un concerto col meglio delle canzoni Disney

Lavagna. È in programma per domenica 15 giugno, alle ore 21.00 a Lavagna, in piazza della Libertà, il concerto Disney della Scuola di Musica Cre Artis, con alcuni membri del Coro Popolare della Maddalena. La serata, patrocinata dal Comune di Lavagna e realizzata in collaborazione con il Consorzio Centro Storico di Lavagna, è a ingresso libero.

L’evento vedrà protagonisti la Scuola di Musica Cre Artis, guidato da Carmen Pupillo, pronta a incantare il pubblico con un programma ricco di sorprese.

In concerto le più celebri musiche Disney in versioni solistiche e corali, accompagnate dai costumi da sogno creati dalla talentuosa Giulia Nebbia Colomba. Alla direzione musicale ci sarà Guido Bottaro al pianoforte. Bottaro è concertista classico e pianista dell’Hyperion ensemble, uno dei gruppi di tango più famosi al mondo. La madrina e ospite dello show sarà Rossella Pipitone.

Il pomeriggio, dedicato alle famiglie, ai bambini e agli adulti che continuano a sognare, vedrà inoltre la partecipazione speciale di Domiziana Saunders, che presenterà le sue performance personalizzate ispirate all’universo Disney. Domiziana è arrivata seconda tra i Cantautori al Giffoni Music Contest 2024; è stata ospite delle trasmissioni televisive Viva Rai2 e Video Box di Fiorello; ha inoltre partecipato alla trasmissione Sogni di gloria su Rai Radio2, con Giulia Nannini.

Una grande sorpresa sarà il maxi schermo che verrà installato in piazza della Libertà e che permetterà la proiezione delle scene dei film, mentre i cantanti si esibiscono da vivo.

L’atmosfera promette di trasportare grandi e piccini nel mondo incantato delle favole, per cantare a squarciagola la canzoni dei film Disney più conosciuti: da Frozen a Oceania, fino a Pocahontas, Mulan, Hercules e molti altri.

Un’accoglienza speciale attenderà i bambini, che potranno incontrare i loro personaggi Disney preferiti e vivere una serata indimenticabile in compagnia di famiglia e amici.