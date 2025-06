Elezioni Rsu in T.I.Automotive, Fim Cisl Liguria la più votata. “Chiediamo all’azienda piano industriale per uscire da questo momento di difficoltà”

Busalla. “L’azienda sta pagando la crisi che colpito tutto il settore dell’automotive: c’è la necessità di ripartire e per questa ragione chiediamo la presentazione di un piano industriale per garantire continuità occupazionale”, spiega la segreteria regionale della Fim Cisl Liguria commentando la situazione che sta vivendo la T.I. Automotive di Busalla.

Dove si sono svolte le elezioni degli Rsu con la Fim Cisl Liguria che è stata la più votata col delegato Giuliano Cuccu con 49 voti si conferma primo per preferenze individuali ed insieme ad Alberto Borrello e Giovanni Orero compone la squadra della Fim Cisl Liguria.

“Continueremo ad essere un punto di riferimento per tutti i lavoratori di T.I. Automotive, garantendo un costante impegno per favorire l’uscita dalle difficoltà, al fine di garantire continuità occupazionale, valorizzando le competenze dei lavoratori in uno scenario di incertezza nel settore, per difendere un’importante azienda del nostro territorio”, spiega la segreteria regionale della Fim Cisl Liguria.