Electropark, da giovedì 12 a domenica 15 giugno performance e djset nel teatrino di Palazzo Ducale

Genova. Da giovedì 12 a domenica 15 giugno 2025 (dalle 16 alle 20) nel Teatrino di Palazzo Ducale i musicisti Tobia Poltronieri, Alessandro Cau e Fabrizio Modonese Palumbo ricordano il musicista statunitense Miles Cooper Seaton, scomparso prematuramente nel 2021, con la prima europea dell’installazione-performance “Transient Music #2”. Si tratta di un pezzo site-specific e variabile a seconda del luogo e dei musicisti che lo eseguono, concepito da Miles Cooper Seaton con l’obiettivo di «creare uno spazio contemplativo, carico e temporaneo» e messo in scena per la prima volta a Los Angeles dieci anni fa. L’ingresso è gratuito.

Il programma, sviluppato con Southern Bird London, include la registrazione inedita del concerto al Cafe Oto di Londra e la “Real Listening Practice”, la meditazione guidata di Cooper Seaton e condotta da Eleonora Mazzone ogni giorno dalle 16 alle 17 (ulteriori dettagli per partecipare su electropark.it). L’installazione sonora, fruibile nella forma libera di “listening room” ogni giorno dalle 17 alle 20, è il risultato di un workshop condotto dal musicista sperimentale, amico e collaboratore di Miles Cooper Seaton, Fabrizio Modonese Palumbo in collaborazione con Emily Moore e Martino Sarolli al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. In chiusura, domenica 15 giugno alle ore 20, si tiene una performance dei tre musicisti sodali di Miles Cooper Seaton, creata con studenti del corso di musica elettronica del Conservatorio Nicolò Paganini di Genova, dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e musiciste e cantanti che vorranno partecipare al workshop con Tobia Poltronieri e Alessandro Cau, previsto tutte le mattine, dal 12 al 15 giugno. Ulteriori dettagli a riguardo su electropark.it.

“Transient Music #2” è anche parte degli eventi collaterali della mostra di Palazzo Ducale “Giorgio Griffa. Dipingere l’invisibile”. «La collaborazione con Palazzo Ducale di Genova Fondazione per la Cultura – racconta Anna Daneri, co-direttrice di Electropark – è per noi un riconoscimento importante, come la sinergia con eventi che vanno oltre il festival. Poter lavorare nel bellissimo Teatrino del Ducale con installazioni sonore e performance dedicate ogni anno a musicisti diversi, inoltre, ne valorizza la speciale qualità acustica. Vogliamo per questo ringraziare Palazzo Ducale per il supporto che, da anni, dà a Electropark e Forevergreen nello sviluppo di progetti di musica elettronica e transdisciplinari, in un’ottica comune di promozione del contemporaneo».

«Noi di Palazzo Ducale teniamo molto a questa collaborazione con il Festival Electropark – sostiene la direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Ilaria Bonacossa – che da anni mescola e ibrida generi e discipline diverse del panorama culturale contemporaneo. Electropark, cui ci lega un rapporto solido e proficuo, rappresenta l’esatto esempio della direzione verso la quale stiamo spingendo: sperimentare linguaggi in grado di coinvolgere nuovi pubblici e rendere l’offerta culturale della Fondazione sempre più variegata e coinvolgente». La performance “Miles Cooper Seaton. Transient Music #2” è inoltre in sinergia con BLU – Breeding and Learning Unit di Genova ed è seguita da “Brutal Casual”, azione visivo-sonora tra techno, distorsione e immagine di Lady Maru e Jacopo Benassi in programma alle 21.30 a Palazzo Bronzo.

Il secondo Prologo di Electropark prosegue quindi nell’intento di cogliere più linguaggi e direzioni di programmazione artistica, nello specifico per sintesi si richiamano i diversi momenti previsti al Teatrino di Palazzo Ducale:

Pratica di meditazione con Eleonora Mazzone dal 12 al 15 giugno, ore 16-17 (prenotazione obbligatoria, info su electropark.it)

con Eleonora Mazzone dal 12 al 15 giugno, ore 16-17 (prenotazione obbligatoria, info su electropark.it) Listening room per ascolto libero dal 12 al 15 giugno, ore 17-20 (accesso libero senza prenotazione)

dal 12 al 15 giugno, ore 17-20 (accesso libero senza prenotazione) Workshop con i musicisti Tobia Poltronieri e Alessandro Cau, studenti di Conservatorio e Accademia, musiciste e cantanti, le mattine dal 12 al 15 giugno (prenotazione obbligatoria, info su electropark.it)

con i musicisti Tobia Poltronieri e Alessandro Cau, studenti di Conservatorio e Accademia, musiciste e cantanti, le mattine dal 12 al 15 giugno (prenotazione obbligatoria, info su electropark.it) Performance con i musicisti Tobia Poltronieri, Alessandro Cau, Fabrizio Modonese e con i partecipanti del workshop, 15 giugno, ore 20 (accesso libero senza prenotazione)

e tra gli eventi collaterali: