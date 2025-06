Edili occupano cantiere a Quarto. Il sindacato: “Senza stipendio da mesi, logica dei subappalti è una giungla”

Genova. “In casi come questo, aver raggiunto il quorum nel referendum di domenica e lunedì scorso sugli appalti avrebbe fatto la differenza: quella di appalti e subappalti sta diventando una vera e propria giungla dove trovano ampi spazi di manovra le ditte poco serie”.

Non usa mezzi termini Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil per descrivere quanto accaduto in settimana in un importante cantiere edile genovese. Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, infatti, nove operai edili, “stanchi di non ricevere quanto loro dovuto”, hanno occupato parte del cantiere di via 5 Maggio a Quarto dove è in costruzione un supermercato e un campo di calcio.

Gli operai, secondo quanto riporta il sindacato “Lavoravano per una ditta che opera in subappalto, la quale, operando a Genova, avrebbe dovuto aprire la posizione in Cassa Edile genovese, condizione che non risulta. Esasperati dalla situazione gli operai hanno occupato il cantiere e chiesto l’intervento del sindacato”.

“Quando siamo arrivati abbiamo trovato una situazione di grande esasperazione che purtroppo non è la prima di questo genere a Genova – raccontano Serafino La Rosa Segretario Fillea e Lorenzo Leandri funzionario Fillea – il capocantiere della ditta appaltante, non sapendo come gestire la questione ha chiamato le forze dell’ordine – continuano i sindacalisti – Dopo varie trattative con i responsabili del cantiere e della committenza, l’azienda si è impegnata direttamente per liquidare le spettanze ai lavoratori, promessa che stiamo monitorando”.

“Purtroppo non è il primo caso di questo genere a Genova, condizione che si verifica puntualmente in tanti appalti a cascata e dove, come sempre, ad avere la peggio sono i lavoratori” denuncia la Fillea Cgil.