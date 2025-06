È morto Franco Marenco, ex parlamentare e volto storico della destra in Liguria

Genova. È morto all’età di 85 anni Franco Marenco, esponente storico della destra genovese, per due volte parlamentare con Alleanza Nazionale.

Per lunghi anni Marenco è stato in consiglio comunale insieme a Gianni Plinio. Negli ultimi anni aveva aderito a Forza Italia, legandosi in particolare a Maurizio Gasparri.

“Mi unisco al dolore di tutti i genovesi che hanno conosciuto e apprezzato l’impegno politico giunto anche in Parlamento di Franco Marenco – lo ricorda il senatore azzurro -. È stato a lungo un punto di riferimento per il mondo politico ligure e non solo. Lo ricordo alla Camera dei deputati in un’azione comune e, in questi ultimi anni, sempre presente con i suoi suggerimenti ed i suoi consigli, apprezzando l’azione che il centrodestra e, in particolare, Forza Italia hanno svolto sul territorio e nella politica nazionale. Mi unisco al dolore dei familiari per la sua scomparsa e ne ricordo la passione, il coraggio, che hanno caratterizzato un’intera vita dedicata ai giusti ideali”.

“Apprendo con profonda tristezza la notizia della scomparsa di Franco Marenco, figura di spicco della destra genovese e ligure, parlamentare per due legislature e protagonista appassionato della vita politica italiana – dichiara Carlo Bagnasco, consigliere regionale e segretario di Forza Italia Liguria -. Con Marenco se ne va un uomo delle istituzioni, coerente e determinato, che ha sempre interpretato il suo ruolo con grande senso di responsabilità, amore per il territorio e dedizione alla cosa pubblica. Anche nei momenti più difficili, ha saputo rappresentare un punto di riferimento per la sua comunità, mantenendo uno stile sobrio ma fermo, capace di unire visione e pragmatismo. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli sono stati vicini esprimo, a nome mio e di tutta Forza Italia Liguria, il più sentito cordoglio”.