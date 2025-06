Viveva a Genova con il compagno e i figli la donna di 46 anni morta a Roma per un intervento di liposuzione

Genova. Aveva tre figli di cui uno minorenne e viveva a Genova nel quartiere di Bolzaneto Ana Sergia Alcivar Chenche, la donna di 46 anni originaria dell’Ecuador morta sabato 7 giugno a Roma dopo il trasporto d’urgenza in ospedale in seguito a un intervento di liposuzione.

Per domani, giovedì 12 giugno, la procura di Roma ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, i cui famigliari sono assistiti dalle avvocate genovesi Tatiana Curreli e Lina Armonia.

Ana Sergia aveva intrapreso quel viaggio insieme al suo compagno per eliminare un po’ di grasso in eccesso e si era affidata a un chirurgo noto nell’ambiente, il medico Josè Lizàrraga Picciotti, iscritto all’albo ma in base a quanto emerso privo privo di autorizzazione per operare nell’ambulatorio privato ora sotto sequestro e già destinatario di due denunce per lesioni. Con lui sono indagate per omicidio colposo anche un’infermiera e un’anestesista.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori la donna si era sentita male, intorno alle 17 del pomeriggio. A quel punto i tre avrebbero provato a praticare manovre di rianimazione, senza chiamare i soccorsi. Solo dopo avrebbero contattato un’ambulanza privata con un medico a bordo, senza chiamare il 118.

Al compagno della donna Picciotti aveva detto che forse c’erano stati problemi con l’anestesia, ma i famigliari hanno spiegato alle loro avvocate che la donna in passato aveva subito alcuni interventi senza problemi di alcun tipo.