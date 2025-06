Domenica torna “Spazzapnea”, appuntamento a Sturla per la gara di pulizia dei fondali marini

Genova. Domenica 8 giugno, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Genova ospiterà la settima edizione di Spazzapnea – Operazione spiagge e fondali puliti, una competizione ecologica che unisce sport, tutela dell’ambiente e partecipazione collettiva. L’appuntamento è alle ore 8 presso la società sportiva Dario Gonzatti di via 5 Maggio 2/C a Sturla. L’evento, patrocinato da Comune di Genova, Regione Liguria e Wwf Sub è promosso da Apnea Academy per le sue consolidate finalità ambientali.

Spazzapnea è una competizione di raccolta rifiuti dai fondali marini e dalle spiagge. I partecipanti, suddivisi in squadre, avranno tre ore di tempo per rimuovere quanti più rifiuti possibile. Il punteggio non dipenderà solo dalla quantità, ma soprattutto dalla pericolosità dei materiali raccolti e dal loro tempo di decomposizione nell’ambiente.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti: apneisti brevettati, volontari a terra, neofiti, famiglie e bambini. L’organizzazione fornisce guanti, borse, segnalatori, gadget e premi. Dopo la gara, spazio a dj set e momenti conviviali, per festeggiare insieme l’impegno verso l’ambiente. Al termine della manifestazione, allo specchio d’acqua ripulito verrà assegnata la bandiera Spazzapnea – Missione fondali puliti, simbolo dell’impegno collettivo per un ambiente più sano.

Anche quest’anno testimonial della manifestazione sarà il pluriprimatista mondiale di apnea Umberto Pelizzari, presidente di Apnea Academy, affiancato da un gruppo di allievi incursori della Marina militare, da anni sostenitori attivi della manifestazione.

Spazzapnea nasce a Genova nel 2018 come iniziativa locale ed è cresciuta sino a coinvolgere numerose città e centinaia di volontari in tutta Italia. Quest’anno si svolgerà contemporaneamente in nove località italiane: oltre al capoluogo ligure, anche Ancona, Lerici, Marina di Pisa, Marettimo, Bari-Torre a Mare, Torre del Greco, Ustica e Roma. Inoltre, il 5 luglio si aggiungerà una decima tappa a Omegna, dedicata alla pulizia del Lago d’Orta. Dalla sua prima edizione Spazzapnea ha raggiunto risultati significativi: 2024 partecipanti, 620 squadre, 13 città coinvolte e 15.901 kg di rifiuti raccolti tra cui oggetti insoliti come boiler ed impalcature.

Dal 2023, Spazzapnea partecipa a importanti progetti di citizen science, condividendo i dati raccolti con il CNR. In particolare, collabora con SeaCleaner, per la mappatura dei rifiuti marini, e con Cupid 4Science, che studia l’impatto delle attività di pulizia sulle microplastiche. A queste, dal 2024, si è aggiunta la sinergia con Piantando, all’interno del progetto Plastic Pull, che sostiene la riqualificazione di fondali, coste e aree urbane in tutta Italia.

Per informazioni e iscrizioni: www.spazzapnea.it; iscrizioni@spazzapnea.it; Paolo Acanti 347.4910446; Facebook – Spazzapnea; Instagram – @spazzapnea