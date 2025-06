Non rientrano dopo il permesso lavorativo: due detenute evase dal carcere di Pontedecimo

Genova. Due donne detenute nel carcere di Pontedecimo sono evase e risultano irreperibili da cinque giorni. Uscite per un permesso lavorativo, non hanno fatto ritorno.

Le due donne stavano scontando una pena per reati contro patrimonio, che sarebbe terminata rispettivamente nel 2028 e nel 2031. Il 9 giugno sono uscite per raggiungere il luogo di lavoro e non sono più rientrate in carcere. Secondo le prime informazioni, l’allontanamento potrebbe essere avvenuto con il supporto di complici esterni.

“Si tratta dell’ennesimo episodio che pone in evidenza le criticità di un sistema penitenziario che, nonostante l’impegno delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, presenta falle nella gestione dei benefici, soprattutto in assenza di un adeguato supporto e controllo”, ha detto Rocco Roberto Meli, segretario regionale O.S.A.P.P. Liguria.

“Non si intende mettere in discussione la validità dei percorsi di reinserimento sociale, che restano un obiettivo fondamentale – prosegue Meli – ma è necessario che tali benefici siano concessi con maggiore rigore e sulla base di valutazioni approfondite, per evitare che vengano strumentalizzati da chi non dimostra una reale volontà di cambiamento”.