Sestri Ponente, la commemorazione dei 1500 operai genovesi deportati dal nazifascismo

Genova. Si sono svolte questa mattina a Sestri Ponente, alla presenza delle Autorità civili e militari, le cerimonie di commemorazione dell’81° anniversario della deportazione nazifascista di 1500 operai dalle fabbriche genovesi, avvenuta il 16 giugno 1944.

Dopo la Santa Messa nella Basilica N.S. Assunta di Sestri Ponente, la commemorazione è proseguita con la deposizione delle corone nell’atrio di Palazzo Fieschi e gli interventi istituzionali di: Giacomo Ronzitti (presidente ILSREC, Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea); Francesco Quaglia (presidente associazione 16 giugno 1944); Fabio Ceraudo (presidente Municipio VI Medio Ponente); Stefano Damonte (consigliere Città Metropolitana di Genova); Katia Piccardo (consigliera Regione Liguria); Alessandro Terrile (vicesindaco Comune di Genova).

«È stato un onore portare il deferente saluto mio personale, della sindaca Salis, della Giunta e di tutta la Città a questa cerimonia che celebra, a distanza di 81 anni, un evento storico che merita di essere ricordato per tante ragioni – ha detto il vicesindaco di Genova Alessandro Terrile – Tra queste, il fatto che il regime nazista, con la determinante complicità dei fascisti della Repubblica di Salò, abbia organizzato e attuato il 16 giugno 1944 la deportazione di 1500 operai genovesi, avendo ben chiaro che il movimento operaio era tra i maggiori protagonisti della lotta di Resistenza, dando vita a scioperi e sabotaggi per danneggiare le fabbriche di armamento naziste, e lottando strenuamente per riportare, in Italia e in tutta l’Europa, pace, libertà e democrazia».

«Il rastrellamento degli operai genovesi – ha aggiunto Terrile – non sarebbe potuto avvenire senza la collaborazione e la pianificazione degli uomini della Repubblica di Salò, tra cui il famigerato prefetto Carlo Emanuele Basile che organizzò l’operazione nei dettagli, per poi tornare ai disonori delle cronache in occasione dei fatti del 30 giugno 1960, quando gli operai genovesi, insieme ai lavoratori del porto e a decine di migliaia di antifascisti, si ribellarono all’organizzazione, nella Città Medaglia d’oro per la Resistenza, del congresso del Movimento Sociale Italiano. Un filo rosso collega il passato al presente: un filo che ci deve spingere a combattere ogni forma di fascismo e neofascismo, nel ricordo del sacrificio degli operai che non tornarono da Mauthausen e di quelli che riuscirono a sopravvivere dopo sofferenze inimmaginabili».

«Grazie all’associazione 16 giugno 1944, all’ILSREC e ad ANPI – ha concluso il vicesindaco Terrile – per il loro continuo, infaticabile lavoro di custodia e trasmissione della memoria dei tragici fatti del nostro passato: una lezione che è nostro dovere non dimenticare affinché questi fatti non si ripetano mai più».