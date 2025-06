Darsena, ventenne aggredito sotto casa per la collanina: spintoni, spray al peperoncino e poi la fuga

Genova. Notte di violenza in via Rubattino, dove si è verificato un tentativo di rapina ai danni di un ventenne residente della zona. L’episodio si è verificato tra venerdì e sabato a pochi metri da quella Darsena divenuta oramai il Far West genovese, tra spaccio, droga, disperazione e criminalità.

Secondo quanto ricostruito da Genova24, che ha potuto visionare il referto medico e la conseguente denuncia raccolta dai carabinieri, il ragazzo stava facendo rientro alla propria abitazione poco dopo le 3 di notte, quando è stato avvicinato da un ragazzo, vestito di scuro e probabilmente straniero, che gli chiedeva da accendere proprio nel portone di casa. Una volta vicino, l’aggressore ha afferrato la collana che la vittima indossava, tentando più volte di strapparla.

Da li è nata una colluttazione tra i due ragazzi, terminata, secondo quanto riportato nel verbale, con l’aggressore che ha sfoderato una bomboletta di spray al peperoncino innondando il ventenne genovese per darsi alla fuga. Le grida hanno svegliato i genitori del giovane che, dopo aver chiamato le forze dell’ordine, hanno allertato il 118 intervenuto portando il ventenne al pronto soccorso del Galliera con irritazioni su entrambe le braccia e il volto. I carabinieri hanno poi acquisito le immagini delle telecamere della zona per cercare di capire l’identità del rapinatore: una delle piste seguite è relativa alla presenza di molti “sbandati” che da tempo pernottano tra le reti dei pescatori della vicina darsena del Belvedere Vittorio Pertursio, tra droga, alcol e piccola criminalità.

L’episodio ha suscitato molto scalpore nella quartiere, rilanciando ancora una volta il tema della sicurezza presso la darsena genovese, zona ritenuta da residenti e operatori “una terra di nessuno“. Nei giorni scorsi il racconto dei pescatori sulla condizione in cui si trova questo angolo di città, centrale e paradossalmente strategico, incastonato tra Porto Antico e Museo Galata, era stato al centro della cronaca cittadina grazie alle testimonianze raccolte da Genova24. “Ora è davvero necessario e urgente che la politica si prenda carico di quello che sta succedendo – commenta una residente della zona – cos’altro deve succedere?“.