Dal 19 al 28 giugno la seconda “Invasione dell’UltrArte” in via Luccoli e vico Casana

Genova. Si è tenuta questa mattina, giovedì 19 giugno, l’inaugurazione della seconda edizione de L’Invasione dell’UltrArte, evento unico nel suo genere all’insegna di performance ed esibizioni dal vivo, installazioni artistiche e mostre, calate nel contesto delle boutique di via Luccoli e, quest’anno, anche di vico della Casana. Ad organizzarlo è l’associazione di artisti indipendenti Passo Blu in sinergia con il Civ Luccoli, il patrocinio di Rai Liguria, il supporto organizzativo di Confesercenti e la collaborazione artistica di Aps – Performer Espressione Applicata.

Un anno dopo il successo della prima edizione – che ha raccolto l’entusiasmo di artisti, commercianti e pubblico – L’Invasione dell’UltrArte II rilancia la sfida e rafforza le collaborazioni territoriali. «Via Luccoli – spiega la presidente del Civ, Francesca Recine – conferma la sua vocazione sperimentale di strada antica capace di trasformarsi in contenitore culturale, luogo di rigenerazione urbana e di scambio creativo. Il coinvolgimento di Vico della Casana amplia il raggio d’azione, invitando all’esplorazione anche di altri vicoli e scorci della nostra splendida città vecchia, per far scoprire nuove prospettive a cittadini e turisti».

L’appuntamento è dunque a partire da giovedì 19 giugno con l’inaugurazione alle ore 11 presso il giardino di Passengers in via Luccoli 7. Due le performance di punta di questa edizione, entrambe in prima nazionale: sabato 21 giugno alle 18, in via Luccoli 21, “Ulyanin’s Cartoons & Alexander Argunov’s Music”, un’unione inedita tra disegno animato e musica dal vivo, firmata da padre e figlia. Tre video-proiezioni che affrontano temi universali quali l’amore, i diritti umani e le connessioni familiari. I disegni di Ulyanin prendono vita sulla colonna sonora eseguita da Alexander Argunov (chitarra e oboe), con testi tratti da Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Daniil Kharms e Velimir Khlebnikov.

Venerdì 27 giugno, sempre in via Luccoli 21 alle 18, sarà invece la volta di “Corpo in bianco”, performance ispirata a Samuel Beckett che esplora il corpo come elemento primordiale. Sei interpreti – Edoardo Chiappino, Ambra Di Sciacca, Danielle Pesci, Emanuela Rolla, Daniela Paola Rossi e Manuela Scriva – si muovono in un dialogocontinuo tra parola, silenzio e suono. Il corpo, in posizione fetale, fluttua tra attesa, abbandono e resistenza, evocando un’atmosfera sospesa che invita lo spettatore a interrogarsi sull’essenza dell’esistenza.

Sono inoltre previsti l’installazione site-specific “Axis Mundi” a cura di I.Ra., Isabella Ramondini, presso l’atrio di via Luccoli 30 – tre anelli concentrici in alluminio ispirati alla sfera armillare ed evocanti un viaggio dal caos all’armonia, che interagiscono con i movimenti dei visitatori diventando un portale meditativo e un invito a riconnettersi con il proprio centro interiore – e due ArTour gratuiti tra le installazioni venerdì 20 e giovedì 26 giugno, sempre alle ore 17. Conclusione sabato 28 giugno alle 19 con il dj set Deborah Monaldi e Stemc alle Cantine Colombo.

Una mappa interattiva su Google Maps segnalerà tutti i punti di interesse, con simboli dedicati a ciascun artista e performance: basterà cercare “Invasione dell’UltrArte 2025” per essere guidati attraverso il percorso espositivo.