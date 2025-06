Da oggi in servizio 40 nuovi poliziotti assegnati alla Questura di Genova

Genova. Primo giorno di servizio per gli agenti in prova assegnati dal dipartimento di pubblica sicurezza alla Questura di Genova, in potenziamento dell’organico.

La questora vicaria Patrizia Bonalumi, insieme ai dirigenti e ai funzionari, ha dato il benvenuto ai 40 agenti in prova assegnati complessivamente alla Questura di Genova, compreso il commissariato distaccato di Rapallo.

Le agenti e gli agenti, quasi tutti provenienti dall’esercito, verranno impiegati in primis sia all’Ufficio Prevenzione Generale che presso i commissariati in attività di controllo del territorio, in servizi di vigilanza, nonché presso l’ufficio Immigrazione e la divisione PAS per rinforzare i servizi al pubblico e nei settori di supporto tecnico logistico alle attività operative.

Stamattina nell’aula dedicata al Commissario Capo “Antonio Esposito” sono state illustrate agli agenti le priorità operative e le esigenze di sicurezza del capoluogo e della provincia.