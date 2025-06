Cybersecurity, completato a Genova il progetto Security Operation Center finanziato dal Pnrr

Genova. HWG Sababa, azienda italiana specializzata in cybersecurity, ha concluso con successo il progetto “SOC OT PIG-E – Security Operation Center Operation Technology Produzione Impianti Generazione Energia”, realizzato in collaborazione con Ansaldo Energia, il Centro di Competenza Start 4.0 e il dipartimento Diten dell’Università di Genova, anche attraverso la spinoff dell’Università Airfield Security.

Il progetto si è classificato tra i vincitori del bando Start 4.0 per la sicurezza delle infrastrutture critiche, attuato tramite il Pnrr e finanziato dal programma Next Generation EU, con l’obiettivo di rafforzare la cybersecurity dei sistemi di controllo industriale (OT) nel settore della produzione di energia – termico a gas, ciclo combinato e nucleare.

Il cuore dell’iniziativa è stato lo sviluppo di una piattaforma avanzata di monitoraggio per le Operational Technologies, capace di identificare in tempo reale le minacce cyber, valutandone l’impatto sui processi produttivi. Il sistema integra tecnologie d’avanguardia come:

• Machine learning per la rilevazione predittiva di anomalie,

• un digital twin operativo di una centrale elettrica per la simulazione realistica degli scenari,

• visibilità completa su tutti i livelli del modello Purdue, riferimento standard per l’architettura dei sistemi industriali.