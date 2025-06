Cure palliative pediatriche, pellegrinaggio sulla via Francigena dell’Associazione Maruzza Regione Liguria

Liguria. L’Associazione Maruzza Regione Liguria realizzerà un pellegrinaggio sulla Via Francigena da Viterbo a Roma in occasione dell’Anno Giubilare 2025.

“In cammino per la cura” è il suo nome.

Un gruppo di associati partirà lunedì 16 giugno per arrivare a Roma, in piazza San Pietro, il successivo venerdì 20 giugno, dove ci saranno alcune famiglie ad attenderli e, successivamente, passare la porta santa della Basilica di San Pietro.

Lo scopo di questo progetto è sensibilizzare la cultura e l’importanza delle cure palliative pediatriche, oltre che permettere alle famiglie di godere di un momento di sollievo e fraternità a Roma.

Il gruppo dei “Soci Camminatori” sarà ben variegato: dai papà di alcuni bambini e bambine, al personale sanitario del “Guscio dei Bimbi”, passando per i volontari che collaborano con l’Associazione e un sacerdote della diocesi di Chiavari.

Questo progetto ha ottenuto il Patrocinio dei Comuni di Viterbo, Sutri e Campagnano di Roma; dell’Arcidiocesi di Genova e della Diocesi di Chiavari; dell’Istituto Gaslini e della Fondazione Maruzza; dell’Associazione Europea delle Vie Francigene.

LE TAPPE

15 giugno 2025 ore 15:30: TAPPA DEL GIRO D’ITALIA DELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE

Accoglienza al Monumento del Pellegrino – Viterbo San Lazzaro.

Percorso via Francigena fino al Palazzo Papale, il Duomo e al quartiere medievale di San Pellegrino per la firma sulla Pietra del Pellegrino.

Festa di inaugurazione de “In Cammino con la Cura” – Chiesa di Santa Maria Nuova e Chiostro Longobardo.

16 giugno 2025: Prima tappa Viterbo – Vetralla

ore 09:00: Incontro in Comune di Viterbo per la consegna del Testimonium e timbro giubilare.

Accoglienza da parte dei volontari del Foro Cassio e partenza per Vetralla.

ore 17:00: Presentazione de “Un mondo più migliore” presso la Biblioteca Comunale di Vetralla.

17 giugno 2025: Seconda tappa Vetralla – Sutri

Arrivo (ore 18:00 circa): Accoglienza dell’Amministrazione Comunale di Sutri a Villa Savorelli alla presenza delle Associazioni del territorio e consegna del Testimonium.

18 giugno 2025: Terza tappa Sutri – Campagnano di Roma

Arrivo (ore 18:00 circa): Incontro con l’Amministrazione Comunale alla presenza delle Associazioni del Territorio.

19 giugno 2025: Quarta tappa Campagnano di Roma – Isola Farnese

20 giugno 2025: Quinta tappa Isola Farnese – Piazza San Pietro

Arrivo: Accoglienza da parte delle famiglie dell’Associazione Maruzza e dei Clown VIP Nasi Vagabondi.

Pellegrinaggio alla Porta Santa.

ore 17:30: Incontro di condivisione di esperienze con i giovani del Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo e successiva Santa Messa.

21 giugno 2025: In giro per Roma

L’associazione Maruzza

L’Associazione Maruzza Regione Liguria odv, acronimo Amarlo , nasce nel 2016 ed è iscritta al Runts, accreditata all’Istituto G. Gaslini e affiliata alla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio – Roma, che promuove le cure palliative pediatriche (Cpp) a livello Nazionale ed Internazionale. Le famiglie prese in carico sono circa 40.

La sede regionale da anni promuove progetti a sostegno delle famiglie dei bambini con patologie inguaribili e bisogni assistenziali complessi: assistenza sanitaria e socio-sanitaria; attività sostegno famiglie/pazienti; incontri frontali e di gruppo di supporto psicologico; addetti/attività: infermiere pediatrico, psicologo, psicoterapeuta, educatore, fisioterapista; assistenza: presso domicilio o istituto Giannina Gaslini.

Progetti

“Momenti di sollievo per AMaRLO”

Progetto rivolto alle famiglie di Neonati, bambini e giovani adulti con patologie inguaribili insorte in età pediatrica, con bisogni assistenziali complessi, per cui tutto il carico assistenziale ricade giorno e notte sulle spalle dei genitori, offrendo in gratuitamente personale formato che li sostituisce per qualche ora la settimana dando loro un po’ di “vita normale”.

“AcquAbilità ”

Progetto in collaborazione con ASD GS ARAGNO rivolto a tutti i bambini e ragazzi con disabilità ed alle loro famiglie con lo scopo di offrire un percorso di acquaticità, favorendo inclusione e condivisione.

“Aggiungiamo vita ai giorni”

progetto dedicato agli allievi di alcune scuole superiori di Genova e del Tigullio e mira a far conoscere il lavoro della struttura, a sensibilizzare i giovani alla riflessione sulle tematiche del fine vita, delle cure palliative, del senso del dolore;

“Mai più soli”

progetto che offre un supporto concreto dal punto di vista psicologico e spirituale alle famiglie che vivono la disabilità di un figlio dalla diagnosi al fine vita con sedute individuali e gruppi psicoeducazionali.

“Se io sto bene, tu stai meglio…”

Percorso che riunisce progetti, incontri e attività dedicate al benessere dei Caregiver.

(foto d’archivio)