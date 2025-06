Ciemmona 2025, una tre giorni di critical mass sui pedali tra percorsi urbani, ciclofficina, workshop e musica

Genova. “In questa fetta di spazio interstellare, dove le montagne abbracciano il mare, dove il sole fa capolino tra alte mura e vicoli stretti, in questo labirinto dove culture diverse si intrecciano, dove il profumo di tajine si mescola a quello della focaccia appena sfornata, dove lo scintillio del mare non è riflesso solo dall’acqua, ma da sfarzosi colossi di navicelle spaziali in lamiera carichi di merci e di nasi che guardano solo all’insù. In questa città dove la repressione ha spezzato ossa e cercato di fare lo stesso con gli ideali, dove la gentrificazione e le trappole per turisti sono ormai la priorità del sovrano della città, dove la scarsità di spazi pubblici, l’aria inquinata e l’eccessiva cementificazione vengono risolti costruendo nuovi centri commerciali, nuovi parcheggi, nuove strade, nuove funivie. Una città talmente poco abituata alla mobilità sostenibile, dominata da auto e ciclomotori, che rende lo spostarsi in bicicletta una presa di posizione coraggiosa e controversa“.

Con queste parole inizia il comunicato stampa che annuncia l’arrivo della Ciemmona 2025, vale a dire la tre giorni di critical mass sui pedali che attraverserà Genova e la Liguria in diversi modi e con diverse modalità, mettendo al centro, sempre, la partecipazione, la condivisione e l’autogestione.

L’appuntamento è dal 6 all’8 giugno, con un calendario di eventi intenso. Venerdì 6 giugno: Critical Mass. Ritrovo ore 17:00 in Piazza della Vittoria per una CM come ogni mese, ma più grande! A seguire, cena e serata di musica autogestita al Pinelli. Sabato 7 giugno: CIEMMONA INTERPLANETARIA. Ritrovo ore 16:00 in Piazza della Vittoria per il viaggio intergalattico del 2025. In serata, festone firmato LSOA Buridda che resiste e lotta con noi! Domenica 8 giugno: Il fascino della riviera. Ritrovo ore 12:00 alla stazione di Varazze per una social ride alla volta del ponente, per un po’ di sole e bagnetti domenicali”.

Gli organizzatori precisano che “La Ciemmona non è una manifestazione organizzata, ma un ritrovo spontaneo, autogestito e orizzontale, che vive della partecipazione di tutt* – come si legge nella nota stampa diffusa in queste ore – Qui, per la prima volta nella storia, sbarcherà una ciurma intergalattica mai vista prima d’ora: orde di marziani a bordo di fantasiosi trabiccoli a 1, 2, 3, 10 ruote mostreranno a chi non vuol guardare in basso che il rumore e il fetore dei tubi di scarico possono essere sostituiti da musica, scampanellii, canti e risate“