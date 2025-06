Crisi Amt, azienda in silenzio stampa. Sotto la lente della giunta Salis l’intera politica tariffaria

Genova. Nessun commento da Amt dopo l’allarme lanciato dal collegio sindacale sui “sintomi di crisi d’impresa” dell’azienda di trasporto pubblico e i numeri portati in sala rossa dalla sindaca Silvia Salis che parlano di 36,6 milioni di ricavi mancanti rispetto alle previsioni. L’azienda, interpellata dalla redazione di Genova24, si chiude per ora nel silenzio mentre gli uffici di Tursi continuano a studiare i documenti contabili in vista delle interlocuzioni dei prossimi giorni.

Spetterà al consiglio di amministrazione, su indicazione dell’organo di controllo, presentare un “piano di intervento” per scongiurare ulteriori conseguenze. Il termine è fissato al 23 luglio, ma a partire dalla prossima settimana è in programma una serie di incontri preliminari tra Comune e Amt. La giunta vuole capire anzitutto se esista un’emergenza liquidità nell’immediato tale da mettere a rischio i pagamenti degli stipendi di luglio. D’altro canto si vocifera che la presidente Ilaria Gavuglio – che non rilascia dichiarazioni – sia piuttosto infastidita dal clamore mediatico e politico sulla vicenda, temendo effetti a cascata ad esempio nei confronti degli istituti di credito.

Sotto la lente in queste ore c’è la relazione previsionale aziendale 2025-2027, mai arrivata in consiglio comunale perché rimandata al mittente dalla direzione Partecipate a marzo con la motivazione che alcune entrate programmate erano solamente “ipotizzabili”, come ha ricordato giovedì Salis nel suo intervento in aula. Le stesse obiezioni, peraltro, erano state mosse da Deloitte. “Le conseguenze si riscontrano in un peggioramento della posizione finanziaria netta – hanno scritto pochi giorni fa i sindaci – che comporta un ricorso al credito comunque insufficiente per il regolare rispetto delle condizioni di pagamento pattuite con i fornitori“.

Ma nel mirino c’è soprattutto la politica tariffaria condotta da Amt e dalla giunta di centrodestra negli ultimi anni, di cui la gratuità per i residenti, totale o parziale a seconda dell’età, è solo un fattore, non per forza determinante. A colpire è soprattutto il drastico calo dei ricavi da abbonamenti mensili, -47% in due anni nel periodo gennaio-aprile: è assai probabile che molti di questi utenti, in maggioranza lavoratori abbonati per dieci mesi, abbiano trovato più conveniente la tessera annuale (passata da 395 a 295 euro) fidelizzandosi così totalmente al trasporto pubblico. In termini di incassi, però, l’operazione si è rivelata in perdita perché gli annuali non hanno compensato. Resta da capire quanto incidano gli ammanchi derivanti dai viaggi free su metropolitana e impianti verticali, al netto dell’aumento di passeggeri effettivamente rilevato. Secondo i vertici aziendali e comunali le tariffe sperimentali, per ora valide fino al 30 settembre, sarebbero state in piedi da sole senza bisogno di coperture economiche, mentre i numeri letti dall’attuale amministrazione suggeriscono il contrario.

In ogni caso ciò che emerge è un calo continuo dei ricavi negli ultimi tre anni (il 2025 per ora solo in proiezione), mentre le previsioni messe nero su bianco dall’azienda prospettavano un aumento. Il consuntivo 2023 si era chiuso con 63 milioni (in crescita rispetto al 2022), nel 2024 (con le nuove tariffe in vigore dal 15 gennaio) erano scesi a 56,2 milioni con una previsione di 70 milioni. Nel 2025 dovevano essere 73,5 milioni, ma alla fine del primo quadrimestre erano 16,7 milioni, che moltiplicati diventerebbero 50,7 milioni. Ecco spiegato il dato fornito dalla sindaca a Tursi.

I prossimi giorni saranno insomma fondamentali per capire le mosse di Tursi, e non solo in materia di politica commerciale. Salis si era impegnata in campagna elettorale a mantenere la gratuità per over 70 e under 14, ma all’interno della coalizione molti spingono per una rimodulazione delle agevolazioni sulla base dell’Isee. Paletti che potrebbero rivelarsi ora necessari per riequilibrare i conti. La sindaca e il suo vice Terrile hanno poi assicurato che “l’azienda rimarrà pubblica, i lavoratori non subiranno conseguenze economiche e il servizio pubblico dovrà mantenere alti standard di qualità”. Ma i margini di manovra finanziaria per ripianare un eventuale buco non sono infiniti, tenendo conto che l’affidamento in house è sostenibile solo se la Città metropolitana dimostra una maggiore convenienza rispetto alla gara.