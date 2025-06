Torna Crevari Invade, dal 27 al 29 giugno tra “focaccette”, musica dal vivo e solidarietà

Genova. Torna Crevari Invade, la grande festa che dal 1992 unisce musica, solidarietà e comunità. Da venerdì 27 giugno fino a domenica 29, all’Anpi di Crevari – frazione Campenave – torna l’attesissimo appuntamento con Crevari Invade, la festa benefica che ogni anno trasforma l’incantevole borgo in un’esplosione di musica, focaccette e solidarietà.

Crevari Invade è una festa nata oltre trent’anni fa da un gruppo di ragazzi che si è riunito con la volontà di fare qualcosa di nuovo e di diverso. Con il passare degli anni, grazie alla partecipazione di un pubblico sempre più ampio, la festa è diventata una tradizione per la comunità di Crevari. L’evento è organizzato esclusivamente da volontari, che vanno dagli 8 agli 80 anni.

L’idea è quella di promuovere una festa accessibile a tutti, in cui si esibiscono band e dj, mantenendo prezzi popolari e devolvendo il ricavato in opere di beneficenza legate al territorio. Solo negli ultimi giorni sono state presentate oltre 22mila euro di donazioni, distribuite tra ospedale Evangelico di Voltri, ospedale La Colletta di Arenzano, Music for Peace e gruppo caritativo della parrocchia SS. Nicolò ed Erasmo di Voltri.

Agli ospedali sono andati diverse attrezzature mediche, mentre per le associazioni sono stati donati generi alimentari di prima necessità. Inoltre altri 8000 euro saranno destinati ad altri progetti sempre legati al territorio, tra associazioni del terzo settore e scuola di Crevari.

Info utili, orari e menù di Crevari Invade

La festa apre al pubblico ogni sera a partire dalle 19. Le Focaccette di Crevari, che rimangono la specialità della casa, sono un marchio registrato che per scelta degli organizzatori possono essere vendute solo a scopo benefico, senza logiche puramente commerciali.

Il menu della cucina prevede anche hamburger, salsiccia, hot dog, acciughe fritte e dolce. Il bar serve invece cocktail, vino, sangria, oltre ovviamente alla birra. Presso lo stand del tiro a segno, con bersaglio e freccette professionali, potrete sfidare i vostri amici e tutti saranno premiati.

Come raggiungere Crevari Invade, strade e navette

Per evitare la comprensibile coda nelle ore centrali della festa è consigliabile salire sul presto. Per raggiungere l’Anpi di Crevari sarà messo a disposizione un servizio navetta gratuito dalle 19 all’1 di notte, con partenza dal Capolinea della linea 1 a Voltri e arrivo in Piazza Giò Montagna a Crevari. Da lì poi in 10 minuti a piedi si arriva alla festa.

Per la grandissima affluenza nelle serate c’è la possibilità che le navette non riescano a raggiungere la parte finale del borgo, in quel caso si fermeranno in Via Gainotti e da lì si proseguirà a piedi. Il servizio navetta sarà attivo solo nelle serate di venerdì e sabato.

In motorino è possibile salire dalla strada della Brigna che arriva direttamente all’Anpi. Questa via è molto stretta per cui si consiglia una certa prudenza. Sui canali social di Crevari Invade si possono trovare info dettagliate in merito e un video.

In collaborazione con Movidabus inoltre, esclusivamente su prenotazione, ci sarà un servizio di navetta anche per le tratte Cogoleto/Capolinea dell’1 e Genova Centro/Capolinea dell’1. Su questo servizio si possono trovare maggiori informazioni sui social della festa.

Il programma dei concerti

Oltre alla solidarietà e alle focaccette l’altro pilastro della festa è la musica live. Negli ultimi anni, oltre al palco centrale dove si esibiranno i gruppi, è stato aggiunto uno spazio sui prati retrostanti dedicato al DJ SET, molto suggestivo, in mezzo al bosco e con la vista aperta sul mare.

Ecco la Line Up completa: SUL PALCO – Venerdì 27 Pellicani – Safari Garage – The Black Armadillos – Sciakè – Sabato 28 Libera Traccia – Godzilla was too drunk to destroy tokyo – Sconvoltri – Domenica 29 Arselle 60’S Surf – Blue Monday – Fear of hornets DJ SET – Venerdì 27 Dubbin Bubblin – Rankin Fabio – Sabato 28 Kosumi – Nik.o.lo – GreenGo – Snitor

Pagamento solo in contanti

Per motivi legati alla scarsa copertura del luogo, sono possibili pagamenti esclusivamente in contanti.