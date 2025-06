Count Basie Jazz Club al Che Festival, il 4 giugno show della classe di musica d’insieme

Mercoledì 4 giugno, ore 19. The day of wine and bread, Classe di Musica d’insieme diretta da Stefano Riggi, al Che Festival organizzato da Music For Peace.

Anche quest’anno Il Count Basie Jazz Club partecipa al Che Festival organizzato da Music For Peace in Via Balleydier 60 – Genova Sampierdarena (elicoidale sopraelevata).

Nella “Piazza dei diritti” alle ore 19 si esibirà il gruppo The day of wine and bread, la classe di Musica d’insieme del Count Basie Jazz Club diretta da Stefano Riggi, il gruppo “studio” che ormai da anni si incontra al club ogni mercoledì e prova brani e improvvisazioni. Tanti sax, qualche tromba e una solida sezione ritmica per una esibizione dei più famosi standard della canzone americana.

Il Che Festival di Music for Peace si svolge da venerdì 30 maggio a domenica 15 giugno 2025, con musica, teatro, cabaret, street food, esibizioni sportive e incontri che vanno a costituire, giorno dopo giorno, un festival di tutti e per tutti.

Per l’ingresso al Che Festival vige la stessa fondamentale regola: per accedere al Che Festival non si paga alcun biglietto, ma si portano beni di prima necessità che saranno poi direttamente distribuiti alle famiglie bisognose del territorio e all’estero durante le missioni umanitarie.

Si possono donare medicinali (antibiotici, antidolorifici e antinfiammatori in scatole integre con scadenza da 01/26), alimenti non deperibili (riso, farina, miele, zucchero, tonno, legumi, pelati e biscotti), materiale didattico (quaderni, quadernoni, matite, pennarelli, penne, gomme e temperini), e materiale per l’igiene (saponette, spazzolini, dentifrici, detersivi).