Il Gruppo Costa Edutainment acquisisce l’Acquapark Onda Blu in Abruzzo

Genova. Il gruppo Costa Edutainment prosegue il percorso di crescita attraverso l’acquisizione del parco Aquapark Onda Blu di Tortoreto in provincia di Teramo, Abruzzo. L’espansione consente al gruppo di ampliare il proprio business nell’area del Centro Italia consolidando la leadership nel settore della gestione di parchi e acquari a livello nazionale, con particolare riferimento all’ambito dei parchi acquatici, in cui vanta un consolidato know-how attraverso la gestione di Aquafan in Romagna e delle Caravelle in Liguria.

L’operazione, conclusa oggi, vede il gruppo guidato da Giuseppe Costa acquisire il parco da Pedicone Holding, presieduta dal fondatore del parco Giulio Pedicone.

Acquapark Onda Blu, che riaprirà al pubblico per l’estate 2025 il prossimo 14 giugno, si estende su una superficie di 120.000 metri quadrati in un’area verde tra Tortoreto Lido e Giulianova ed è il principale parco acquatico della regione. La struttura rappresenta un punto di riferimento per il turismo balneare e familiare del territorio, offrendo un’ampia gamma di servizi e attrazioni rivolte a un pubblico eterogeneo.

È dotato di numerose piscine, scivoli e aree tematiche, pensate per rispondere alle esigenze di bambini, giovani e adulti. Tra le attrazioni principali si segnalano la Piscina Onde, gli scivoli ad alta velocità Kamikaze e Crazy Kamikaze, oltre a percorsi acquatici come Blue Hole, Twist e i toboga Drop e Boa.

Particolare attenzione è riservata ai visitatori più piccoli, con spazi dedicati come l’Isola Felice, la Piscina Baby e il Baby foam.

Completano l’offerta ampie zone relax con solarium, aree verdi alberate e vasche idromassaggio, oltre a punti ristoro interni di varia tipologia – bar, ristoranti, tavole calde -, che permettono agli ospiti di trascorrere l’intera giornata all’interno della struttura in piena sicurezza e comfort.

“L’acquisizione di Acquapark Onda Blu – commenta Giuseppe Costa, Presidente e Amministratore Delegato di Costa Edutainment – avviene a brevissima distanza dall’importante operazione societaria e finanziaria che ha riguardato il nostro gruppo a fine marzo e che comprendeva un impegno preciso a proseguire l’importante percorso di crescita di cui siamo protagonisti da oltre 15 anni. Sono sicuro che con il nostro know-how, potremo contribuire positivamente all’andamento del parco, che già rappresenta una realtà consolidata in Abruzzo, e alla valorizzazione dell’intero territorio con cui, in linea con il nostro approccio, avremo cura di stringere alleanze e attivare modalità di lavoro di squadra a beneficio di tutti”.

“L’operazione di cessione di Acquapark Onda Blu – commenta Massimo Rulli, Direttore Generale del Gruppo Pedicone Holding – è stata identificata come un’opportunità strategica all’interno di un più ampio progetto di focalizzazione e investimento sulle realtà industriali del Gruppo”.

“Ho creato questa realtà – commenta Giulio Pedicone, Presidente e fondatore del Gruppo Pedicone – a servizio di un territorio al quale siamo molto legati e dove continuiamo ad investire con le nostre realtà industriali. Mi sono sempre impegnato con il sostegno costante della mia famiglia a rendere questo luogo un’oasi di divertimento e relax per tutta la nostra comunità, e sono fiducioso che chi prenderà il mio posto continuerà a farlo con la stessa passione e dedizione.”