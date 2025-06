Cornigliano, ripulito il posteggio di via Bagnara dai rifiuti e rimossi i veicoli abbandonati

Genova. Intervento della polizia locale di Genova a seguito della segnalazione di un cittadino, che lamentava la presenza di veicoli in presunto stato di abbandono e condizioni di sporcizia all’interno del posteggio di via Bagnara, nella delegazione di Cornigliano. Si tratta di un parcheggio pubblico gratuito con circa 40 stalli riservati alle autovetture.

Dopo avere ricevuto la segnalazione, il personale dell’Unità Territoriale Ponente Distretto VI lo scorso 20 maggio ha organizzato, in accordo con Amiu, un intervento congiunto finalizzato alla pulizia dell’area e alla rimozione dei veicoli abbandonati.

Al termine dell’intervento sono stati rimossi tre veicoli e un autocarro considerati abbandonati e tre veicoli privi di assicurazione. L’attività svolta ha consentito di restituire decoro e fruibilità all’area, a beneficio della cittadinanza.

«L’intervento in via Bagnara è il risultato concreto della collaborazione tra cittadini, Polizia Locale e Amiu – dichiara l’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi. – Un cittadino ha segnalato il problema, la Polizia Locale ha immediatamente attivato le verifiche e coordinato l’azione, e Amiu è intervenuta con prontezza per ripulire l’area. È così che intendiamo lavorare: ascolto, presenza sul territorio e azioni tempestive per restituire decoro e sicurezza agli spazi pubblici. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo intervento, dimostrando che, insieme, possiamo rendere Genova più vivibile»